فيديو.. تصريحات مثيرة للفنانة رانيا يوسف تحدث ضجة

المستقلة/ منى شعلان/ أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها الأخيرة، التي صرحت بها في البرومو الخاص خلال حلقتها ببرنامج “مع الفارس”، الذي يعرض على قناة “الرشيد” العراقية ، ومن المقرر عرض الحلقة في 1 يناير 2021.

حيث ردت رانيا يوسف على سؤال مقدم البرنامج نزار فرنسيس، حينما سألها عن سبب ارتدائها ملابس جريئة، وظهور مؤخرتها بشكل لافت في أحد الفساتين التي ارتدتها مؤخرا، قائلة: “هي مؤخرتي أنا بس، مؤخرة كل الفنانات، بس يمكن أنا مؤخرتي مميزة”.

كما تحدثت رانيا عن تعرض بعض النساء للتحرش الجنسي قائلة: “الذكور كتير بس الرجالة قليلة ، مضيفة: إن المرأة تفرح بالمعاكسات والكلام الجميل لما تبقى في سياق محترم ولطيف”، مؤكدة أنها تعرضت للتحرش اللفظي والجسدي.

وقام مقدم البرنامج نزار فرنسيس بتشغيل أغنية إسرائيلية حتى تستمع لها رانيا يوسف، لترد عليه قائلة: “إنت عايز توقعني في فخ ولا إيه”.

وخلقت تصريحات رانيا يوسف الجدل بين رواد السوشيال ميديا، حيث رآه البعض تحريضا واضحا على الفسق والفجور، مطالبين بمحاسبتها على مثل هذه التصريحات.

ومن جانبه أعلن المحامي نبيه الوحش، تقدمه و65 محاميًا آخرين، ببلاغ للنائب العام، ضد الفنانة رانيا يوسف، باعتبارها تحرض على الفسق والفجور، على حد وصفه.

وفي سياق مختلف، أعلنت نقابة المهن التمثيلية أنها بصدد فحص مقطع الفيديو المثير للجدل لإتخاذ قرار بشأنه، وذلك وفقاً لما صرح به الفنان أشرف طلبة، سكرتير عام النقابة.

من ناحية أخرى، شاركت رانيا يوسف مؤخرًا في الجزء الثاني من “الآنسة فرح” بطولة أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبدالعزيز، هدى مجد، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، يسرا المسعودى وإخراج وائل فرج.