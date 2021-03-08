فيديو.. “تصريحات مثيرة” تفاصيل لقاء أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته

المستقلة/- منى شعلان/ أطلقت الممثلة الأمريكية ودوقة ساسيكس السابقة ميجان ميركل عدد من التصريحات المثيرة للجدل خلال لقائها مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، الذي أذيع على شبكة أخبار “سي بي إس” وتناقلته العديد من الوكالات الإعلامية ، وخاصةً بعد إعلانها أنها فكرت في الانتحار بسبب ما عانته من تنمر من جانب الصحافة، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

حيث كشفت ميجان 39 عاماً ان افكاراً انتحارية قد راودتها وكادت ان تسيطر عليها على خلفية تغطيات اعلامية تنتهك محارم شئونها الشخصية طالبة المعونة و المساعدة الى ان احد كبار موظفى القصر الملكى رفض مؤكداً أن ذلك لن يكون جيداً للاسرة.

كما أشارت ميجان دوق ساسكس ان مراسم زواجها الملكى من الأمير هارى والتى ابهرت العالم سبقها عقد حقيقى بثلاثة أيام لم يشهده سوى رئيس أساقفة كانتربري حيث تبادلا النذور سراً عن الجميع.

وصرحت الزوجة خلال نفس الجلسة عن مخاوف قد دارت بين أفراد العائلة المالكة حول لون بشرة طفل دوق ودوقة ساسكس “ارتشي” ما دفع قصر باكنجهام بعدم تقديم حماية للطفل وعدم منحه اية القاب خلافاً للتقليد المعتاد الأمر الذى نفاه بشدة وزير الطفل بالمملكة البريطانية المتحدة وفقاً لتصريحات وكالة “روسيا اليوم “.

وتعد ميجان من أصحاب البشرة السمراء فهى تنسب لاب ابيض وام امريكية من اصل افريقى.

أما عن لقائها الأول بالملكة إليزابيث قالت ميجان إنها أعربت لهاري عن سعادتها بلقاء جدته التي تربطه بها علاقة قوية مضيفة “فوجئت به يقول هل تعرفين كيف تنحني؟ لقد اعتقدت أن هذا يحدث أمام الآخرين كجزء من الضجة ولم أكن أعتقد أن هذا ما يحدث بين أفراد العائلة وقلت له إنها جدتك ورد إنها الملكة وكانت هذه هي اللحظة الأولى التي أتعامل فيها بشكل رسمي وجرى اللقاء بشكل جيد”.

وعلى الرغم من اتهام ميجان للمؤسسة الملكية بأنها لم توفر لها الحماية اللازمة إلا أنها تجنبت مهاجمة أعضاء العائلة بشكل شخصي وفيما يتعلق بخلافها مع دوقة كامبريدج حسمت دوقة سايكس السابقة الجدل الذي أثير في وسائل الإعلام بشأن تسببها في بكاء كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام، بسبب خلاف بينهما وكان ردها على أوبرا وينفري أن ما حدث كان العكس.

وتابعت: أنا لا أقول ذلك لأستخف بأحد، لأنه كان أسبوعا صعبا جدا من حفل زفافي، وكانت كيت مستاءة من شيء ما وهذا جعلني أبكي وجرح مشاعري حقّاً، لكنها اعتذرت وأحضرت لي الزهور وبطاقة تعتذر فيها لي”.

ورفضت ميجان الكشف عن كواليس بكائها بسبب كيت ميدلتون، وبررت ذلك بالقول لا أعتقد أنه من العدل التحدث عن هذه التفاصيل بعد أن اعتذرت لي وأنا سامحتها على ما فعلته”.

وفى سياق التصريحات التى كشف عنها الزوجين خلال لقائهما ، أشار الأمير هاري أن علاقته بوالده الامير تشارلز قد ساءت خلال المدة القصيرة الماضية وخاصة أن الاخير قد امتنع عن الرد على مهاتفته التليفونية فيما اشار الى انه رغم حبه الى الامير ويليام دوق كامبريدج إلى أن دروبهم مختلفة منذ القدم.

من ناحية أخرى كشف مصدر مضطلع أن قناة CBS دفعت لشركة أوبرا Harpo Productions رسوم ترخيص تتراوح بين 7 و9 ملايين دولار لبث البرنامج الخاص، لم يتم الدفع لميجان وهاري للمشاركة في المقابلة، وذلك مقابل حقوق بث اللقاء، حسب ما جاء في صحيفة Wall Street Journal.

وقالت متحدثة باسم الزوجين إنهما لم يتم تعويضهما عن المقابلة ، حيث كانت CBS تسعى للحصول على 325 ألف دولار تقريبًا لمدة 30 ثانية من الوقت التجاري أثناء البرنامج، وفقًا لمشتري الإعلانات، أي حوالي ضعف السعر العادي لوقت الإعلان في تلك الفترة الزمنية.

تابع حوالي 17.1 مليون شخص مقابلة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وميجان ميركل على شبكة CBS، وفقًا للشبكة، نقلاً عن بيانات نيلسن.

وأجري اللقاء لمدة ساعتين ، والمسمى “أوبرا مع ميغان وهاري: A CBS Primetime Special ،” على تصنيف 2.6 بين البالغين 18-49. من المرجح أن تزداد هذه الأرقام مع ظهور البيانات المعدلة من المشاهدة المنزلية وتأخير المشاهدة خلال اليوم التالي أو نحو ذلك. عادةً ما تنشر شركة Nielsen الأرقام الرسمية لأحداث الأحد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء التالي.

ويعد الأمير هاري وزوجته ميجان الاشهر فى المحيط الاميركى بل العالم فقد قاما بالبدء بحياة جديدة بعيدة عن الضغوط الملكية والبروتوكولات الروتينية والشكليات المقيدة إلى رحاب الحرية الشخصية ورغم ذلك تعد خطوات الزوجين مرصودة إعلامياً حتى الآن.