فيديو.. “تسكنه الحشرات” تفاصيل إهمال قبر رجاء الجداوي

المستقلة/ منى شعلان/ أثارت مقبرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي جدلًا واسعا ، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الأيام القليلة الماضية ، بشأن تردي حالة مدفنها و تعرضه للإهمال ، الأمر الذي اعتبره الجمهور غير لائق بالنجمة المصرية.

وعلقت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على الانتقادات التي وجهت لها بسبب قبر والدتها ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج “مساء DMC”، أن المقابر حاليًا تحضع للترميم بسبب إنشاء أحد الكباري، وهو ما تسبب في اجتزاء 4 أمتار من القبر لصالح حرم الكوبري”.

وأوضحت “أميرة” أن حالة المقبرة حاليًا لم تختلف كثيرًا عن حالتها قبل وفاة والدتها: “هي نفسها كانت في المقابر ووقفت وشافت ونقلت بنت خالتي.. فهي مش مختلفة أوي عن وهي عايشة.. ماما عارفة حالتها ووضعها”.

وعن عدم تعليق اسم والدتها على المدفن، أوضحت : “إحنا مش بنحط أسماء السيدات ودي عيلتنا.. لو ماما كانت عاوزة كانت حطت لطنط تحية.. ودي أصلًا مقبرتها”.

واستطردت : أنها تسير على نهج والدتها الراحلة: “أنا دفنت أمي في المكان ده.. وكانت دايمًا تقول يارب تحت يبقى واسع ومنور ويكرمنا بالأعمال اللي تنور قبرنا واللي فوق ده كله مش مطلوب”.

وأشارت: “اللي مدفونين تحت ميقلوش مشاعر عن مشاعرنا لماما.. وكل العيلة موجوعة على الناس اللي تحت.. اضطرينا ننقل الجثث وأمواتنا.. واتصلى عليهم تاني.. وكان وماما عايشة وقبل ما تتوفى بحوالي سنة”.

واختتمت حديثها: “اضطريت أرد عشان مقدرة حب الناس لرجاء الجداوي.. وعارفة إن ده بيحصل بدافع الغيرة على شياكة وحب رجاء الجداوي ورديت بأسلوبي.. وأنا حاليًا بفكر في التكريم اللي بيحصلها وده اللي بفتخر بيه”.

ويذكر أن إحدى متابعات الحساب الخاص بالفنانة رجاء الجداوي عبر إنستغرام، أثارت حالة من الجدل، بعدما علقت على صورة للفنانة الراحلة، قائلة : “الله يرحمها، معلش يا أميرة تقبلي مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو ماله المدفن مكسر وكأن له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها وهي صارت بتهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا أستسمحك يا أميرة لو اتدخلت، بس حزنت عليها، ياريت تأخذيها بعين الاعتبار، كانت كل التعليقات هي بنتها فين؟؟؟”.

وردت “أميرة” ابنة الفنانة الراحلة، قائلة: “بالفعل هو تحت الترميم من أكتر من سنة، ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تأخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال أين ابنتها فأنا غير مسؤولة عن الترميم، هناك كبار العائلة هم المسؤولون، وماما كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة، لكن المدفن ده مدفن العائلة وانا أصغر العائلة، وشكرًا للاهتمام وكما كانت تقول أمي مش مهم فوق شكله إيه المهم تحت منور أد إيه، اللهم أنر قبورنا جميعا”.