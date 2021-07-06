فيديو.. تسجيلا صوتيا لـ رجاء الجداوي ينشر لأول مرة بعد عام على وفاتها

المستقلة/- منى شعلان/ نشر الفنان المصري، أكرم حسني، أمس عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام رسالة صوتية للفنانة الراحلة رجاء الجداوي،تزامنا مع مرور عام على وفاتها.

حيث أرسلت رجاء الجداوي إلى أكرم حسني صورتها معه هو والفنان أحمد فهمي، و رسالة صوتية قبل وفاتها بثمانية أشهر، قائلة له، إنها تفتقد العمل معه ومع أحمد فهمي، وتتمنى تكرار تجربة مسلسل “ريح المدام” الذي شاركت في بطولته النسائية مع مي عمر، وبدوره رد “حسني” على الرسالة، وأكد لها أنه يفتقدها للغاية، ويفتقد متعة مشاركتها العمل.

علق أكرم حسني على ذكرى وفاة رجاء الجداوي كاتبًا: ” انتي وحشتينا اكتر ووحشنا ذوقك و شياكتك واهتمامك بكل اللي حواليكي .. ربنا يرحمك يا حبيبتي”، لترد ابنتها أميرة مختار مؤكدة أن والدتها كانت تعتبر أكرم بمثابة ابنها الغالي.

مسلسل “ريح المدام” من بطولة أحمد فهمي ومي عمر وأكرم حسني وإسلام إبراهيم، وآخرين، وهو من تأليف تامر إبراهيم وولاء شريف، وإخراج ماندو العدل، وعرض في رمضان 2017.

وفى السياق ذاته كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة فى لقاء تلفزيوني أمس، أنها قامت بزيارة قبرها برفقة حفيدتها والمقربين والعائلة ثم عادت لمنزلها غير مصدقة ما حدث حتى الآن، قائلة: “روحت البيت وقعدت شوية وأنا لسه مش متخيلة إلى حصل وبقول لنفسي معقولة إلى بيحصل ده؟ طول النهار تلقيت اتصالات من أقارب وجيران والدنيا كلها مقلوبة على مرور السنة على وفاتها لأنها فى حقيقة الأمر لم تغب”.

وأكملت: “فى أوقات كتير مابقاش مصدقة وأقول يا مامى فات على موتك أربع شهور بس والنهاردة قلت سنة كاملة راحت على غيابك وأنا مش مصدقة لانى دائماً بحس انها موجودة فى محبة الناس وأن روحها بتحضنى وتحتضن محبيها “.

وعن وصيتها الأخيرة؛ قالت: “كانت دايما في أيامها الأخيرة تقولي (خلي بالك من نفسك وحبي نفسك أكتر من كده بكتير، خلي بالك من نفسك عشان خاطر ماما، أنا خلاص، وأحلى شكوى يا أميرة لله، كل حاجة ارميها عند ربنا)”.

ورحلت رجاء الجداوي، عن عالمنا يوم 5 يوليو 2020، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.