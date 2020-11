فيديو.. بيلى إيليش تحصد 12 مليون مشاهدة بأغنيتها Therefore I Am خلال ساعات

المستقلة/ منى شعلان/ حقق فيديو كليب “Therefore I Am​” ، للمغنية الأمريكية بيلي إيليش ، 12 مليون مشاهدة، فى أقل من 24 ساعة على طرحه ، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

فى سياق آخر تعرضت بيلي إيليش، لانتقادات واسعة من قبل جمهورها ، بسبب إطلالة لها ، ظهرت خلالها بلون شعر جمعت به بين لون البيستاش واللون الكحلي، فأصبحت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي في أوروبا، اذ لاقت سخرية كبيرة من المتابعين.

يذكر أن النجمة العالمية بيلي إيليش فازت أخيرا في حفل “Billboard Music Awards” لعام 2020 بعدد من الجوائز، وهم جائزة أفضل مغنية جديدة للعام، كما فازت بجائزة “Top Female Artist” التي رشحت لها أهم وأشهر نجمات العالم مثل تايلور سويفت ولبزو وهالزي واريانا غراند.

أيضا نالت إيليش جائزة “Top Billboard 200 Album” وذلك بألبومها الغنائى “When We All Fall Asleep, Where Do We Go” .