فيديو.. “بعد قرار إعتزاله” نزار الفارس يعود من جديد

المستقلة/- منى شعلان/ عاد الإعلامي العراقي نزار الفارس إلى الواجهة من جديد، وتراجع عن قرار اعتزاله الذى أعلن عنه منذ ما يقرب من شهرين بعد تلقيه تهديدات مباشرة بالقتل من قبل البعض عن طريق إرسالهم رسائل مجهولة إليه عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مقدم البرامج العراقي عن عودته لمجال تقديم البرامج مرة أخرى وذلك من خلال موسم جديد من برنامجه”مع الفارس“ ومن المقرر عرضه قريبا.

ونشر الفارس مقطع فيديو قصير عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“ ظهر فيه مع الفنانة ومقدمة البرامج اليمنية أروى، وعلق :“قريبا موسم جديد مع الفارس النجمة الجميلة أروى، ما شفت أجمل منها فى كل شيء راقية جدا وحلقة نار تابعونا“.

وكان نزار الفارس قد أعلن انسحابه من تقديم البرامج نهائيًا، قائلًا: “هام جدًا أعلن لكم انسحابي من تقديم البرامج نهائيًا بدون، ذكر الأسباب حجم الضغوطات كبيرة.. تحياتي أخوكم”.

ونشر الفارس حينها صورا للتهديدات التي تلقاها، وذلك عبر خاصية “ستوري” على حسابه عبر “انستغرام”، وعلق نزار على هذه التهديدات، قائلًا: “هذا مو تحريض على القتل، لو اني غلطان صدك چذب، معقوله وصلنه الهل مرحله، مو المفروض الحكومه تعاقب على هيج تصرف، لو اني غلطان ليش تحريض على القتل، مو كافي خراب.. ودمار حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وحينها حرص رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على التواصل معه، ووجه نزار الشكر له قائلا:” شكري وتقديري لدولة رئيس الوزراء المحترم وشكر موصول لسيادة اللواء سعد معن المحترم، على التواصل والاهتمام وحرصهم الشديد على حياتي وحياة كل مواطن عراقي“، مضيفا:” يارب يحفظ الجميع من كل مكروه ”وسيأخذ القانون مجراه“.

وكان صرح المستشار هيثم عباس بأن موكله الإعلامى العراقي نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف متحرش على أي شخص يعد قذفًا معاقب عليه قانونًا وما الحال عندما يكون الأمر متعلقاً بإعلامي يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة لا سيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار فى الهشيم.