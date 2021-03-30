فيديو.. بعد تلقيها جرعتي من اللقاح.. فاطمة الصفي تصاب بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أبدت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي ، اندهاشها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، على الرغم من تلقيها جرعتي من لقاح ”فايزر“ على حد قولها.

وقالت فاطمة الصفي ، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق “سناب شات”: “مسحة كوورنا التي أجربتها يوم أمس جاءت نتيجتها إيجابية، أنا تلقيت الجرعة الأولى من فايزر فقررت إجراء فحص بعد 21 يوم من تلقي الجرعة الثانية، وظهرت نتيجتي بالأمس إيجابية”.

كما أكدت الصفي أنها لم تخالط أحداً منذ أن أخذت الجرعة الأولى، مشيرة إلى أن هناك إحتمال ما بين 2 و5 بالمئة أن تأتي نتيجة المسحة إيجابية بحسب ما قرأت عنه،

وأضافت: “عندما استلموا التحاليل استغرب الطبيب إصابتي بـ كورونا، مع أنني تلقيت اللقاح، وسألني عن العوارض التي أشعر بها فقلت له لا شيء، فقال لي الحمد الله ، كما سألني عما إذا كنت أعاني من صداع فقلت كلا، وأنا تلقحت ضد كورنا وأخذت فايزر ولم أخالط أحداً، فقال لي مستحيل أن تكون النتيجة إيجابية بعد اللقاح، فأجبته ممكن تكون النتيجة إيجابية لا تقول مستحيل لأن هناك إمكانية لأن تكون إيجابية”.

وانتقدت فاطمة الصفي الطبيب الذي تابع حالتها: ”ما يصير دكتور يقول مستحيل في دراسات كثيرة حول هذا الموضوع وأنا ناقشته بهدوء رغم أني كنت معصبة شوي“.