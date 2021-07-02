فيديو.. “بدي حدا حبو” جديد نانسي عجرم

المستقلة/- منى شعلان/ أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اليوم الجمعة، أغنية جديدة بعنوان “بدي حدا حبو”من ألبومها Nancy 10 على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “بدي حدا حبو” وهي رابع أغنيات ألبومها الجديد، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، وحقق الفيديو كليب أكثر من 300 ألف مشاهدة فى ساعات قليلة من طرحه.

وظهرت نانسي في الفيديو كليب بفستان أحمر بسيط تقف على شاطئ البحر تفكر في حبيبها.

نانسي عجرم طرحت مؤخرا أغنية “جاية معاك” من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، كما طرحت أيضاً أغنيتين من ألبومها “نانسي 10″، الأولى تحمل اسم “حبك بيقوي”، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب، والأغنية الثانية بعنوان “مشكلتك الوحيدة” كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تستعد لإحياء حفل غنائي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة المقبل 9 يوليو الجاري.

 

 

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