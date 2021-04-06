فيديو.. “باللهجة العراقية” نانسي عجرم تستعد لطرح أغنية جديدة

المستقلة/- منى شعلان/ تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لطرح أغنية جديدة باللهجة العراقية بالتعاون مع المطرب العراقي مصطفى العبدالله.

أكد الفنان العراقي مصطفى العبدالله في برنامج the insider بالعربي إلى أنه يتم العمل على أغنية عراقية مع نانسي عجرم ولكن حتى اليوم لم يتقرر إذا ستكون ديو بينهما أم سيتولى إخراجها كونه فنان ومخرج بالوقت نفسه أم أنه سيتولى فقط إنتاجها كونه مالكًا لشركة نجوم الدار البيضاء.

وخلال اللقاء كشف مصطفى أن الأغنية ستكون ايقاعية وقريبة من ستايل أغاني نانسي فيما أشار الفنان على جاسم الذي سيتولى تلحين الاغنية إلى أنه ما زال في طور تحضير الأغنية وسيقدم لها لحنًا سيدخلها أكثر إلى قلوب العراقيين

أما الملحن علي جاسم، فأوضح أن اللحن في مرحلة التحضير، وقال: اللون رومانسي، والإيقاع سريع، حتى تدخل قلوب العراقيين، التي دخلتها بالفعل، فهي فنانة راقية.

وفى سياق آخر كشفت قائمة المشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021 والتي طرحتها مجلة “فوربس” العالمية اليوم عن 50 مطربا وفرقة موسيقية، يعدون الأكثر استماعا ونشاطا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منصات البث ووسائل التواصل الاجتماعي، والأقوى في صناعة الموسيقى العربية لعام 2020.

وجاءت المطربة اللبنانية نانسي عجرم ضمن القائمة، فهي الأكثر متابعة في مواقع التواصل الاجتماعي بواقع 71 مليون متابع في منصات “فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

يشار إلى أن نانسي عجرم ، تطل على جمهورها غداً من خلال برنامج “أغاني من حياتي” على MBC1، لتغني عدداً من أغنياتها الناجحة إلى جانب أغنياتٍ أخرى قديمة ومتنوعة، وتبوح بما تخبّئه تلك الأغاني من أسرار وأخبار وذكريات.

وخلال فقراتها الغنائية على المسرح، تتحدث نانسي بدايةً عن أغنية “لمسة إيد” التي تشعر لدى سماعها بالبرد لأنها صوّرتها في الصقيع خلال فصل الشتاء عندما كانت حامل بابنتها ميلا، وكانت خائفةً على نفسها وعلى ابنتها أثناء التصوير.

تنتقل بعد ذلك إلى أغنية “بدك تبقى فيك”، قبل أن تغني “بيني وبينك يا هالليل” التي تهديها لروح الموسيقار الياس الرحباني. تتطرّق نانسي كذلك إلى قصص الطفولة وراء أغنية “قمر لكل الناس”، وسبب تسجيلها أغنية “قلبي بيسأل عيني”.

يُعرض برنامج “أغاني من حياتي” على MBC1 أسبوعياً كل أربعاء، في تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية، و07:00 مساءً بتوقيت غرينتش.