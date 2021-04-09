فيديو.. الغموض والتشويق يسيطران على برومو مسلسل “لعبة نيوتن” لـ منى زكي

المستقلة/- منى شعلان/ حمل البرومو التشويقي لمسلسل “لعبة نيوتن” للنجمة المصرية منى زكي طابع الإثارة والتشويق وتميزت لقطات البرومو بالإيقاع السريع والغامض عن أحداث المسلسل ، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021.

وتعود منى زكى إلى الدراما بعد غياب 5 سنوات من خلال مسلسل لعبة نيوتن، و تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخدهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف صناع المسلسل أن اسم مسلسل لعبة نيوتن مأخوذة عن ما يسمى بنظرية “مهد نيوتن”، وهي نظرية فيزيائية ابتكرها العالم إسحق نيوتن، وهي الخمس كرات التي تظهر على بوستر المسلسل.

مسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، ومن إخراج تامر محسن ومن إنتاج ميديا هب سعدي- جوهر.

 

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