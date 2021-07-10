فيديو.. “السهرة صباحي” دويتو يجمع بين سعد لمجرد وصابر الرباعي

المستقلة/- منى شعلان/ طرح الفنان المغربي سعد لمجرد، أغنية جديدة بعنوان “السهرة صباحي”، و التي تجمعه بالنجم التونسي صابر الرباعي والموزع الموسيقي ريدوان، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلمات الأغنية: “ما دام حبيبي في أحضاني، أنا اليوم سلطان زماني، روحي ونحبو ويهواني، فرحة عمري أنا، عشقتو من صغري وعشقني، والعالم كلو سامعني، الليلة حبوبي مدللني، يلا غنو معنا، الليلة السهرة صباحي”.

الأغنية كلمات و ألحان بالعربية : سليم عبدالله، أما كلمات الأغنية بالإنجليزية : لـ RedOne & pat devine.

الأغنية إنتاج موسيقي ريد وان “RedOne” والذي شارك في إنتاجها أيضا بالاشتراك مع نجمي الأغنية صابر الرباعي وسعد لمجرد، وقام بالإشراف على الإنتاج : علي المولى، رضوان بوزيد، مارك ويلتون.

وكان لمجرد، قد طرح أغنية في شهر رمضان الماضي بعنوان “نادي يا الله” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات زكريا الحداني، ألحان رضوان الديري، ومن توزيع رشيد محمد علي.

وفي سياق آخر وجه صابر الرباعي الشكر لدولتي مصر والجزائر على مساندتهم لدولته تونس في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

وكتب “الرباعي” عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “شكرا من القلب إلى دولتي مصر والجزائر على مساندتهم ووقوفهم بجانب بلدي تونس في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا، والشكر موصول إلى كل البلدان العربية التي هبت لنصرة تونس وشعبها أمام هذا العدو الخفي، وأتمنى من الله أن يزيل عنا هذا البلاء ويشفي كل المرضى ويرحم كل عزيز رحل”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان صابر الرباعي كليب “المعطف” وهو من كلمات كريم العراقي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقي ميشال فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف.