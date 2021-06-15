فيديو.. الجمهور يساند ياسمين عبد العزيز بعد تصريحات بوسي شلبي

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام فيديو للإعلامية بوسي شلبي عندما حلت ضيفة ببرنامج “شيخ الحارة” في رمضان 2021 ، أثناء حديثها عنها.

حيث وجهت إيناس الدغيدي سؤال للإعلامية المصرية وهو ” هل ياسمين عبد العزيز النجمة رقم 1 لنجاحها في الدراما والسينما؟.

وأجابت بوسي شلبي على سؤال مقدمة البرنامج قائلة: “يسرا ما زالت الفنانة رقم واحد في الوطن العربي فهي تحتل القمة على كل الأجيال حتى الآن وياسمين ليست على الساحة”، علقت ياسمين عبد العزيز على الفيديو ساخرة: “هموت”.

ليتفاعل الجمهور مع رد الفنانة المصرية ، رافضين ما قالته بوسي شلبي أن ياسمين عبد العزيز ليست الساحة، مستنكرين الأمر.

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، بطولة مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي عُرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي، وشاركها فيه زوجها الفنان أحمد العوضي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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