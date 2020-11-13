فيديو.. الألبوم الخليجي “مزح” لأنغام يتصدر ديزر في السعودية

المستقلة / منى شعلان/احتل الألبوم الخليجي الجديد “مزح”، للمطربة المصرية أنغام ، المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر إستماعاً في المملكة العربية السعودية عبر التطبيق الموسيقي الشهير “ديزر”.

وتعاونت أنغام خلال الألبوم مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، “سهم” و “صادق الشاعر”، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية “مزح” من ألحان “صادق الشاعر”، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى : “أناني”، “طاولة” من ألحان “صادق الشاعر” وثلاث أعمال أخرى وهى “ثلاث حروف، آخر لقاء، تسلم يدينه” من ألحان “سهم” .

أما الشاعر الأمير سعود بن عبد الله فيشارك بأغنية “اسمك حبيبى” من ألحان “صادق الشاعر، و”غريب” من ألحان “سهم “، فيما يقدم الشاعر الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل أغنية “أدور” من ألحان “سهم”، والمستشار تركى آل الشيخ يقدم أغنية “لايقين عليك” من ألحان “سهم”، وكذلك الشاعر ” واحد ” صاغ أغنية “لا تستغرب” من ألحان “سهم ” ، بينما تشارك الشاعرة الجادل فى أغنية “ألف آسف” من ألحان “صادق الشاعر” ، وكذلك الشاعر سعود البابطين الذى كتب أغنية “أبطى عليك” ألحان ” سهم ” والشاعر “قوس “فى أغنية “هنا وهناك” ألحان “سهم” ، وأخيراً قدّم الشاعر فهد عافت أغنية “ظل وهجير” ألحان “صادق الشاعر”.

ويضم ألبوم “مزح” لـ أنغام 15 أغنية، وتنوعت الأغنيات مابين الكلاسيكى والطرب العصرى بأسلوب شبابى مفعم بالحب والرومانسية ، وهى “مزح”، ”أناني”، ”طاولة”، ”ثلاثة حروف”، ”آخر لقاء”، ”تسلم يدينه”، ”أسمك حبيبي”، ”غريب”، “أدور”، ”لايقين عليك”، ”لا تستغرب”، “ألف آسف”، ”أبطى علي”، ”هنا وهناك” و”ظل وهجير” ، و من إنتاج وتوزيع شركة روتانا.