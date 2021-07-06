فيديو.. “استحوا” داليا نعيم توجه رسالة نارية لهؤلاء

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت المذيعة العراقية داليا نعيم، عن استيائها من تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات لها بشأن انشغالها عن الصلاة لضيق الوقت، أثناء حلولها ضيفة ببرنامج “مع الفارس” للمذيع العراقي نزار الفارس.

ونفت نعيم تلك التصريحات، و نشرت فيديو من اللقاء التليفزيوني وكتبت معلقة: “أين كلمة ليس لدي وقت للصلاة؟ اخجلوا من أنفسكم قليلا، أصحاب الصفحات ما يفوتون فرصة اختلاق خبر جديد.

وأضافت: “وين كلمة ما عندي وقت للصلاة؟ استحوا على نفسكم شوية.. أصحاب البيدجات متصدكون تجلبون بسالفة؟.

وخلال اللقاء، وجه نزار الفارس سؤاله لداليا نعيم، حول تأديتها للصلاة، ومتى كانت آخر مرة أدت فيها فروض الصلاة؟.

وأجابت المذيعة العراقية داليا نعيم قائلة؛ إن هذا السؤال أحرجها، فهي منقطعة عن الصلاة منذ فترة طويلة، وضربت له مثالا بأنها حالياً تتواجد في تصوير البرنامج معه فمتى تصلي؟.

أضافت المذيعة العراقية داليا نعيم ، أنها تضع الكثير من المكياج الذي يمنعها أيضاً من إتمام الصلاة، فكيف تصلي وهي تضع كل هذا الكم من المكياج.

وأكدت داليا نعيم أنها تود الحفاظ على فروض الصلاة، إلا أن انشغالها في أحداث الحياة المختلفة تمنعها، مشيرة إلى أنها تود العودة للصلاة والمداومة عليها، لأن الصلاة يجب أن تكون مستمرة ولا تتقطع.

وردت داليا نعيم عن ظهورها بمكياج ثقيل، إنها لا تشعر بان مكياجها مختلف أو ثقيل أو غير مناسب، فهي تقدم حلقة برنامجها وتحب شكلها، ولكنها تفاجأ انها تتعرض لانتقادات وتثير ضجة بعدها.

وتابعت نعيم أن الناس نفوسها مريضة، ومنتقديها يستندون على حجج واهية ضدها، ومنها تفاصيل مكياجها، التي هي راضية عنها بصورة كبيرة.

 

 

 

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