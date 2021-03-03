فيديو.. إليسا تشعل تويتر بصورها على برج خليفة

المستقلة/- منى شعلان/ أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تصدر صورها برج خليفة الشاهق في مدينة دبي الإماراتية.

حيث شاركت إليسا جمهورها ومحبيها صوراً لها عبر حسابها التدوينات القصيرة “تويتر”، لإضاءة برج خليفة الشاهق في دبي بصورها وعلقت قائلة: “يحدث الآن”.

وفى سياق آخر كانت إليسا هاجمت الحكومة اللبنانية عقب إعلانها عن وفاة عمتها “جان دارك” من خلال تغريدة لها قائلة :” اليوم كمان توفت عمتي جاندارك و حمدالله مش كورونا ، خلص عمرا بس كانوا مصريين يسجلوها كورونا بس ما قبلنا”.

وبعد عدة ساعات كتبت إليسا تغريدة أخرى قائلة :” عا شو بدو يزعل الواحد ولووو، عا موتانا والله على بلدنا والله على الناس المعترة اللي ما معا تاكل ولا معا مصاري فليسقط اكبر رئيس واكبر ميليشا قدام هل الظلم”.

كما أنه في ثالث حلقات “بودكاست إليسا” عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، أكدت إليسا إنها مصرة على استخدام حقها الكامل في التعبير عن آرائها بحرية تامة، مؤكدة أن “كل زعيم في لبنان ما زال يدعّي أنه يدافع عن جماعته تحت مسمى الدين، باستغلال الشعب المغيب، وبصراحة الخطأ اقترفه الشعب بيده عندما انتخبهم وعانى من ممارستهم السياسية وعاد وانتخابهم من جديد”.

جدير بالذكر انطلق “بودكاست إليسا” يوم الأربعاء 10 فبراير حصريًا على أنغامي ويتضمّن 12 حلقة تُبَثّ واحدة كل أربعاء، تروي إليسا خلالها ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

نائب مستقل يتهم الحكومة بالبحث عن تبريرات لاي انتهاك للسيادة العراقية

اخبار العراق

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد

اخبار العراق

اليوم الخميس .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اخبار العراق

الدوري العراقي الممتاز..ميسان تستضيف 3 مباريات في افتتاح الجولة الثالثة

اخبار العراق

“الرقم الوظيفي”..التخطيط تختبر النظام في التربية كأولى الوزارات

اخر الاخبار

القبض على عناصر ينتمون إلى “ديوان الغنائم” داعش في نينوى

اخبار العراق

النزاهة :ضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت ال5 مليار في ميسان

اخبار العراق

النزاهة :ضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت ال5 مليار في ميسان

اخر الاخبار

الداخلية تكشف عن حصيلة ممارساتها الأمنية في محافظات بغداد والمثنى و كربلاء وبابل

اخر الاخبار

القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي البصرة وديالى

اخبار الاردن

ردة فعل جريئة لنائب أردني خلال برنامج حواري بسبب ضيف إسرائيلي

اخر الاخبار

شاهد: اعترافات صادمة وبكاء لأسرى حوثيين في مأرب

اخر الاخبار

فجر السعيد تتحدى وزير الصحة “لأطلع الشارع بلا كمامة”

اخر الاخبار

شاهد: تحطم طائرة رش إسرائيلية بالنقب وإصابة الطيار

اخر الاخبار

تشابه أسماء يحول اردني لوزير لبناني

اخر الاخبار

عراقية فقدت جنينها بعد توقيفها تقدم شكوى ضد الشرطة الفرنسية

اخر الاخبار

امرأة تقتل قائد لواء الباقر