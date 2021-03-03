فيديو.. إليسا تشعل تويتر بصورها على برج خليفة

المستقلة/- منى شعلان/ أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا ، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تصدر صورها برج خليفة الشاهق في مدينة دبي الإماراتية.

حيث شاركت إليسا جمهورها ومحبيها صوراً لها عبر حسابها التدوينات القصيرة “تويتر”، لإضاءة برج خليفة الشاهق في دبي بصورها وعلقت قائلة: “يحدث الآن”.

وفى سياق آخر كانت إليسا هاجمت الحكومة اللبنانية عقب إعلانها عن وفاة عمتها “جان دارك” من خلال تغريدة لها قائلة :” اليوم كمان توفت عمتي جاندارك و حمدالله مش كورونا ، خلص عمرا بس كانوا مصريين يسجلوها كورونا بس ما قبلنا”.

وبعد عدة ساعات كتبت إليسا تغريدة أخرى قائلة :” عا شو بدو يزعل الواحد ولووو، عا موتانا والله على بلدنا والله على الناس المعترة اللي ما معا تاكل ولا معا مصاري فليسقط اكبر رئيس واكبر ميليشا قدام هل الظلم”.

كما أنه في ثالث حلقات “بودكاست إليسا” عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، أكدت إليسا إنها مصرة على استخدام حقها الكامل في التعبير عن آرائها بحرية تامة، مؤكدة أن “كل زعيم في لبنان ما زال يدعّي أنه يدافع عن جماعته تحت مسمى الدين، باستغلال الشعب المغيب، وبصراحة الخطأ اقترفه الشعب بيده عندما انتخبهم وعانى من ممارستهم السياسية وعاد وانتخابهم من جديد”.

جدير بالذكر انطلق “بودكاست إليسا” يوم الأربعاء 10 فبراير حصريًا على أنغامي ويتضمّن 12 حلقة تُبَثّ واحدة كل أربعاء، تروي إليسا خلالها ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل.