فيديو.. إلهام شاهين تكشف لأول مرة عن سبب “عقدتها” من الرجال

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين لأول مرة عن وجود “عقدة” لديها من الرجال مؤكدة أن الرجل سبب الكثير من المشاكل في الحياة الزوجية، وأن أي مشكلة تتعرض لها المرأة في الحياة تكون بسبب الرجل.

وأضافت “شاهين”، خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس” المصرية: “الست عايزة تكسب الراجل وتكون رومانسية معاه، وكل التجارب العاطفية التي خضتها سببت لي عقدة من الرجال”.

وتابعت: “الرجالة عايزة القطة الهادية وأنا شرسة ومعنديش تفاهم، واستسلمت لمرة واحدة وعشت قصة حب لكنها لم تكتمل”.

وعن سؤال “عمرك ما حسيتي إن في قصة حب تستحق؟”، أجابت: “ممكن بس دي عمرها ما تكمل،” وهو ما علقت عليه إيناس الدغيدي قائلة إن قصص الحب الأسطورية لا تكتمل، وسألتها لو كانت تعيش قصة حب أسطورية يمكن أن تتكلم عنها، وهل هي من طرف واحد.

وردت إلهام شاهين قائلة: “نفسي أقول بس صعب، الطرف الثاني عارف بس بيستعبط.

كما أكدت إلهام شاهين، عدم حزنها على فقدانها صفة الأمومة، قائلة: “أنا مش عايزة أكون أم.. وده كان بإيدي، وهربانة من المسئولية”.

وأوضحت أنها أجهضت طفلها بعد اتفاقها مع زوجها السابق على الطلاق، لعدم وجود الاستقرار، إذ إنها ترفض أن يكون هناك طفل في بيئة غير مستقرة.

وأشارت أنها فضلت الشهرة والعمل عن الحب في بداية حياتها، مما تسبب في انفصالها عن أول حب في حياتها، مشيرةً إلى أنها تفضل العمل على أي شيء شخصي، معقبة: “مفيش راجل هيديني اللي ادهولي شغلي.. شغلي إداني المكانة وحب الجمهور والرجالة بيغيروا من نجاحي”.

وذكرت إلهام شاهين، إلى أنها لا يفرق معها السن في أي عمل تقدمه، متابعة: “أقدر أقدم مشاهد جريئة لو مقتنعة بالدور.. أفلام الإغراء لي من أعظم مشاهدي الفنية”، مؤكدةً أنها وهي في سن صغيرة كانت أجمل وشكلها أرقى ومغريًا، وأنها ليست ضد مشاهد الإغراء وشاركت في أعمال إغراء.

وقالت إلهام شاهين، إن الفنانة يسرا هي أهم فنانة في جيلها الفني، مشيرةً إلى أن يسرا بدأت التمثيل قبل ظهورها، كما أنها شاركت معها في كثير من الأعمال، إذ إنها كانت نجمة وقدمت أدوار بطولات قبل ظهورها هي في مجال المنافسة الفنية.

وأقرت الفنانة الهام شاهين بأن عادل إمام صاحب فضل عليها، قائلة: “عادل إمام صاحب فضل كبير علي وهو من عرض علي أعمل معه، ولو عادل إمام طلبني في دور مش بطولة هوافق”.