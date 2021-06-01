فيديو.. إطلاق نار فى لبنان بسبب أزمة البنزين المستمرة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال موقع “لبنان 24” إن إشكالا كبيرا وقع في “محطة الضناوي” للمحروقات في العاصمة بيروت تخلله إطلاق نار، وذلك بسبب أزمة البنزين المستمرة.

ونشر الموقع في تغريدة عبر “تويتر” فيديو من أمام المحطة ويمكن سماع إطلاق النار بوضوح.

ويشهد لبنان انقطاع مادة البنزين في معظم الأراضي، حيث أغلقت العديد من المحطات أبوابها، فيما تزدحم بعضها التي لا تزال متوفرة فيها مادة البنزين بطوابير من السيارات لتعبئة خزاناتها.

وفي السياق، أفاد ​البنك الدولي​ بأن لبنان يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، ومن المرجح أن تصنف هذه ​الأزمة ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى ​العالم​ منذ منتصف القرن الـ19.

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