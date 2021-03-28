فيديو.. إطلاق البرومو الرسمي للمسلسل العراقي “طيبة”

المستقلة/- منى شعلان/ أطلقت قنوات “mbc”، البرومو الرسمي للمسلسل العراقي”طيبة” ، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021، عبر شاشة “MBC العراق”.

وتدور أحداث المسلسل حول شابة تنتمي إلى أسرة فقيرة، تصطدم بواقع مغاير عند دخولها الحياة الجامعية، وتتورط بعلاقة حب مع شاب من أسرة ثرية، والثمن كذبة بيضاء تقلب حياتها.

وحول هذا العمل قالت النجمة هند نزار بطلة المسلسل أن هدفها الظهور ضمن أعمال تحمل رسائل مجتمعية وعبرت عن سعادتها بهذه البطولة وحول دورها في مسلسل “طيبة”، تعتبر هند أن شخصية طيبة تمثّل نموذجاً موجوداً في الكثير من البيوت العراقية.

أما النجم تميم محمد التميمي يخوض أولى بطولاته المطلقة في عملٍ عراقي، بعد مشاركات درامية عدة في دمشق خلال إقامته في سوريا.

وأشار التميمي إلى أن “شخصيته في “طيبة” هي وسام، الطالب الجامعي ابن العائلة الثرية والذي تربطه علاقات اجتماعية متشابكة، ويعيش مواقف عاطفية مؤثرة، مُواجهاً أحداثاً تراجيدية تتخلّل العمل”.

وحول الإطار العام للأحداث يقول: “نحن أمام دراما اجتماعية تشتمل على الكثير من الأحداث المشوّقة والمواقف الإنسانية، فضلاً عن صراعات درامية تعيشها معظم الشخصيات”. يَعِد التميمي المشاهدين بعملٍ يتوقعه مذهلاً، ومميزاً بكل تفاصيله.

ويختم: “المسلسل فيه الكثير من العاطفة والحب وأحداث منسوجة من الواقع الاجتماعي الذي تسوده العلاقات العاطفية والإنسانية، أشكر الفريق الفني والإنتاجي والإخراجي لـ”MBC العراق” الذي رصد كل الإمكانات لإنجاز العمل على أفضل صورة”.

من ناحيته يتوقف المخرج إياد النحّاس القادم من سوريا عند أسباب إخراجه مسلسلاً عراقياً، موضحاً: “في العراق ممثلين بمستوى عالٍ من الاحترافية، لكن ينقصهم إدارة تساعدهم على تقديم هذا الفن بطريقة أقرب إلى الجمهور، وبالتالي تسمح للأعمال العراقية بمنافسة الأعمال العربية المشتركة”.

ويضيف النحاس: “الجمهور العراقي يستحق أعمالاً دراميةً مميزة، وأتمنى أن يكون “طيبة” مشروعاً يُقدّم مادة درامية جيدة بجهود الممثلين العراقيين.

مسلسل “طيبة” من تأليف محمد حنش، وإخراج إياد النحّاس، وبطولة هند نزار، تميم محمد، أساور عزت، صبا إبراهيم، محمد هاشم، آسيا كمال، رياض شهيد، سهير صلاح، ذو الفقار خضر، أحمد البياتي، رضا طارش، ريهام البياتي، ضياء الدين سامي، بيداء المعتصم، حسين عجاج.