فيديو.. أول فيلم بطله أسود.. “سول” يتصدر تريند غوغل

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي الجديد “سول” (روح) مؤشر البحث العالمي “غوغل” ، اليوم السبت ، بعد بدء عرضه أمس الجمعة في دور العرض السينمائية وعلى منصة “ديزني بلس” للبث الرقمي، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، حول العالم.

وتدور أحداث الفيلم حول “جو” عازف جاز طموح لا تسير حياته كما كان يخطط، لكن عندما يسافر إلى عالم آخر لمساعدة شخص ما في العثور على شغفه، سرعان ما يكتشف معنى أن يكون لديك روح.

يشار إلى أن الفيلم أول عمل لاستوديوهات “بيكسار” للرسوم المتحركة بطله أميركي من أصل أفريقي ، ويتناول فكرة فلسفية عن معنى الحياة.

ويلعب بطولة الفيلم الممثل الأمريكي، جايمي فوكس، الذي حاز على جائزة أوسكار في عام 2005 عن تجسيده لدور المغني الأمريكي الراحل، راي تشارلز ، وهو من إخراج بيت دوكتر بالتعاون مع كيمب باورز وتأليف دوكتير وباورز ومايك جونز، وشارك في الأداء الصوتي، تينا فاي، وكويستلوف، وفيليسيا رشاد، وديفيد ديجز، وريتشارد أيواد، وأنجيلا باسيت.

وعلق فوكس على مشاركته في الفيلم: “كنت أتحرق شوقا لكي يراه الناس، أول فيلم لبيكسار بطله أمريكي من أصل أفريقي ، هذا ما نحتاج إليه”، بحسب مجلة “فارايتي” الأمريكية.