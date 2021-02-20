فيديو.. أول تعليق من مي عمر على انتقادات مساعدة زوجها لها

المستقلة/- منى شعلان/ ردت الفنانة المصرية مي عمر ، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب زوجها المخرج محمد سامي، وأنها أصبحت بطلة بسببه كما أسند لها بطولة مسلسلها الأخير “لؤلؤ”.

وقالت مي، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”، عبر قناة cbc: “محمد سامي ساعدني كتير جدا في المسلسل طبعا، لكن المسلسل اللي عاملاه شركة سينرجي تامر مرسي و حسام شوقي، لازم أشكرهم لأنهم وثقوا فيا ووقفوا في ضهري وبصراحة إنتاج كبير وعملوا المسلسل بشكل مختلف”.

وتابعت: “محمد سامي ساعدني أكيد ووقف في ضهر المسلسل وده مينفعش يبقى اتهام، ساعدني بكل حاجة يقدر يعملها سواء في الكتابة والإخراج، إحنا متجوزين وبنحب بعض ومبسوطين، وآه هو بيساعدني هو جوزي وبيحبني ولو في حد هيساعدني هيبقى هو، مش هروح لحد تاني”.

وعلى صعيد آخر أعربت مي عمر عن انزعجها من نهاية مسلسل “لؤلؤ”، الذي قامت ببطولته وعرض مؤخرًا عبر قناة “ON”، لكنها نهاية واقعية في كل الأحوال.

وأضافت مي :” أنها بكت بسبب نهاية المسلسل لأنها كانت تتمنى أن تكون سعيدة، قائلة: “نهاية حقيقية للأسف، بس أنا اتضايقت أوي وعيطت وكان نفسي تبقى نهاية سعيدة، لأنه مينفعش شخصية بنقاء مجدي وتبقى دي نهايته”.

يذكر أن مسلسل “لؤلؤ” من 40 حلقة، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر.

وفي سياق أخر، كان آخر أعمال مي عمر مسلسل “الفتوة” والذي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكري، عهدي صادق.