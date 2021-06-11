فيديو.. أصالة نصري تستعد لطرح أغنية خاصة للشعب المصري

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت النجمة السورية أصالة نصري، برومو ترويجي لأغنيتها الجديدة “بنحبك”، الموجهة للشعب المصري، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلقت قائلة:” إلى أهل مصر المحروسة.. بنحبك قريباً”.

وجاءت كلمات الأغنية المقرر طرحها قريبًا كالآتي: “مليون تحية لمصر يحيا شعبها، صاحب جميل طيب جميل يشبه لها، حضن وسند ضهر وأمان دايما قوي، كتر خيرك بنحبك أوي، بنحبك أوي، بنحبك يا أهل المحروسة”.

وكان آخر ألبومات النجمة أصالة نصرى، “لا تستسلم”، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، “وش كنت أقول” من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، “يا مثبت” من كلمات و ألحان عزوف، توزيع خالد عز، اغنية “ما اعرف انطق”، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، “رفقا” من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، “الطف بحالي” من كلمات العالية، ألحان سهم، “دروب الأمانى” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، “والله وتفارقنا” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

وتضمن أغنية “كالمعتاد” من كلمات سعود البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، “نعم اشتاق” من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، “سوى”من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، “يوم لى” من كلمات قوس، ألحان بازل، “المحك” من كلمات يم، ألحان عبدالقادر الهدهود، “غيمتك” من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، “نظرتى” من كلمات العالية، ألحان عزوف.

كما ضم الألبوم أغانى “أنا معاك” من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، “بيان” من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، “لا تستسلم” من كلمات سعود بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، “غمض عيونك” من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، “أنا عمرى” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، “اشتقت لك” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.