فيديو.. أسرار تكشف لأول مرة.. ماذا قالت شهيرة عن زوجها محمود ياسين؟

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية شهيرة ، أسرارا خاصة عن حياة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين الشخصية وأصعب المواقف التي مرت عليهما في حياتهما كما روت تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته.

وقالت الفنانة شهيرة ، عن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين فى أول ظهور إعلامي لها بعد وفاته: “محمود كان بالنسبة لى الحياة، ولهذه اللحظة لا أستطيع تصديق أن محمود قد ذهب بعيدًا وليس موجودًا معنا، ودعوتى الوحيدة الآن أن أستطيع أن أصدق أنه مات ، و آخر كلماته بالحياة: خدى بالك من نفسك والأولاد.

وعن حالته المرضية ، أشارت الفنانة شهيرة خلال لقائها فى برنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى والذى يذاع على قناة الحياة ،إنه تم تشخيص حالة زوجها، منذ 8 سنوات، بإصابته ببعض التصلب في الشرايين، مشيرة إلى أن الطبيب أخبرهم بأنه قد يصاب بالزهايمر ولكن بشكل غير شرس.

أما عن أيامه الأخيرة كان فى المستشفى الذى يتعالج به وكانت أجهزته بدأت تضعف كثيرًا وللأسف الشديد أننى لم أذهب للمستشفى فى الأيام الأربعة الأخيرة بسبب إصابتى بنزلة برد شديدة ومنعنى الأطباء أن أذهب.

وأضافت الفنانة ، الغريب فى الأمر أن الفترة الأخيرة من عمره كانت حالته الذهنية قوية جدًا وكنا نعتقد أن حالته الصحية تحسنت لدرجة أن فى إحدى المرات أتصل بى ابنى عمرو وقال لى: “أبويا رجعلى تانى” وقص على أنه بمجرد دخوله غرفة المستشفى قال له ياعمرو وتحدثت معه حينها وسألته هل تعرفنى قال بالتأكيد وتحدثنا مكالمة طويلة وكان ذلك هو المشهد الأخير بالنسبة لى”.

وأكدت شهيرة إلى أن ياسين كان يعرف جميع زملاؤه من الممثلين عندما كانت تسأله عن أحدهم، متابعة: خبيت عليه وفاة فاروق الفيشاوي لأنه كان هيبقى كتير عليه بعد رحيل نور الشريف ومحمود عبدالعزيز.

ولفتت إلى أنها منعت أولادها من الدخول عليه، خوفًا من فيروس كورونا، وسمحت لهم برؤيته من بعيد دون الاقتراب بشكل كبير، قائلة إن الراحل لم يوصيها بسبب ثقته في طريقة تصرفها حال توفاه الله.

وأشارت الفنانة إلى أن الفنان محمود ياسين قد سجل القرآن الكريم قبل وفاته ، بصوته ولكنه لم يتقاض عنه مقابلا كما كان لا يتقاضى أيضا على أى أجر عن عمل وطنى، ولكنى لا أعرف مكان أى نسخة لهذا التسجيل، وأتمنى أن أعثر عليها كى يتم إذاعتها”.

وكشفت الفنانة شهيرة سر استمر زواجهما خمسين عاما مؤكدة أن الحب المتبادل والتفاهم هو السبب والتغاضى عن الأخطاء، وأن الراحل كان مؤدب وخلوق فى بيته” ، مشيرة إلى أنها “ضحت بالتمثيل من اجل محمود ياسين والأولاد”.

وتابعت انها تم خطبتها لمحمود ياسين وهي في معهد التمثيل ، وتم الاحتفال بالخطوبة أثناء تصوير فيلم صور ممنوعه ، وكان طلبه الوحيد منها أن تقف بجواره دائماً وبالفعل حققت طلبه.

وأوضحت الفنانة شهيرة، سبب رفض نجلها السيناريست عمرو محمود ياسين، مشاركة والده للفنان عادل إمام، إحدى أعماله الفنية في 2014 ، هو تقدم عمرو ياسين فى العمر وهذا يتطلب وجود شخص معه فى كل مشهد ، مشيرة إلى انه بالرغم من الحالة الصحية للفنان الراحل إلا انه كان دائما يفكر في التمثيل.

ودخلت شهيرة في نوبة بكاء وهى تتحدث عن زوجها وقالت: “عمري ما قولت له سمعني كلمة حلوة، هو كان دايما بيدلعني، أومال إحنا استمرينا ليه؟ أنا عايزة أقول لكل راجل دلع مراتك، وبقول لكل ست اعتبري زوجك ابنك”.

أضافت: “محمود ياسين كان ابني بمعنى الكلمة، كنت أم بالنسبة له في آخر 4 سنين في حياته تحديدا، وأنا كنت سعيدة، وبقول لربنا شكرا أنه اداني الفرصة في أني أبقى معاه وأبقى أم ليه في كل حاجة”.

تابعت: “أنا فخورة أن ربنا اداني الفرصة إني أكون معاه في أواخر أيام حياته، هو ادانا كتير، هو كان بالنسبة له شهيرة والولاد كل حياته، ادانا اهتمام وحب كتير، عمره ما قال لأولاده لأ على أي حاجة”.