فيديو.. أسرار تكشف لأول مرة.. ماذا قالت شهيرة عن زوجها محمود ياسين؟

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية شهيرة ، أسرارا خاصة عن حياة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين الشخصية وأصعب المواقف التي مرت عليهما في حياتهما كما روت تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته.

وقالت الفنانة شهيرة ، عن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين فى أول ظهور إعلامي لها بعد وفاته: “محمود كان بالنسبة لى الحياة، ولهذه اللحظة لا أستطيع تصديق أن محمود قد ذهب بعيدًا وليس موجودًا معنا، ودعوتى الوحيدة الآن أن أستطيع أن أصدق أنه مات ، و آخر كلماته بالحياة: خدى بالك من نفسك والأولاد.

وعن حالته المرضية ، أشارت الفنانة شهيرة خلال لقائها فى برنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى والذى يذاع على قناة الحياة ،إنه تم تشخيص حالة زوجها، منذ 8 سنوات، بإصابته ببعض التصلب في الشرايين، مشيرة إلى أن الطبيب أخبرهم بأنه قد يصاب بالزهايمر ولكن بشكل غير شرس.

أما عن أيامه الأخيرة كان فى المستشفى الذى يتعالج به وكانت أجهزته بدأت تضعف كثيرًا وللأسف الشديد أننى لم أذهب للمستشفى فى الأيام الأربعة الأخيرة بسبب إصابتى بنزلة برد شديدة ومنعنى الأطباء أن أذهب.

وأضافت الفنانة ، الغريب فى الأمر أن الفترة الأخيرة من عمره كانت حالته الذهنية قوية جدًا وكنا نعتقد أن حالته الصحية تحسنت لدرجة أن فى إحدى المرات أتصل بى ابنى عمرو وقال لى: “أبويا رجعلى تانى” وقص على أنه بمجرد دخوله غرفة المستشفى قال له ياعمرو وتحدثت معه حينها وسألته هل تعرفنى قال بالتأكيد وتحدثنا مكالمة طويلة وكان ذلك هو المشهد الأخير بالنسبة لى”.

وأكدت شهيرة إلى أن ياسين كان يعرف جميع زملاؤه من الممثلين عندما كانت تسأله عن أحدهم، متابعة: خبيت عليه وفاة فاروق الفيشاوي لأنه كان هيبقى كتير عليه بعد رحيل نور الشريف ومحمود عبدالعزيز.

ولفتت إلى أنها منعت أولادها من الدخول عليه، خوفًا من فيروس كورونا، وسمحت لهم برؤيته من بعيد دون الاقتراب بشكل كبير، قائلة إن الراحل لم يوصيها بسبب ثقته في طريقة تصرفها حال توفاه الله.

وأشارت الفنانة إلى أن الفنان محمود ياسين قد سجل القرآن الكريم قبل وفاته ، بصوته ولكنه لم يتقاض عنه مقابلا كما كان لا يتقاضى أيضا على أى أجر عن عمل وطنى، ولكنى لا أعرف مكان أى نسخة لهذا التسجيل، وأتمنى أن أعثر عليها كى يتم إذاعتها”.

وكشفت الفنانة شهيرة سر استمر زواجهما خمسين عاما مؤكدة أن الحب المتبادل والتفاهم هو السبب والتغاضى عن الأخطاء، وأن الراحل كان مؤدب وخلوق فى بيته” ، مشيرة إلى أنها “ضحت بالتمثيل من اجل محمود ياسين والأولاد”.

وتابعت انها تم خطبتها لمحمود ياسين وهي في معهد التمثيل ، وتم الاحتفال بالخطوبة أثناء تصوير فيلم صور ممنوعه ، وكان طلبه الوحيد منها أن تقف بجواره دائماً وبالفعل حققت طلبه.

وأوضحت الفنانة شهيرة، سبب رفض نجلها السيناريست عمرو محمود ياسين، مشاركة والده للفنان عادل إمام، إحدى أعماله الفنية في 2014 ، هو تقدم عمرو ياسين فى العمر وهذا يتطلب وجود شخص معه فى كل مشهد ، مشيرة إلى انه بالرغم من الحالة الصحية للفنان الراحل إلا انه كان دائما يفكر في التمثيل.

ودخلت شهيرة في نوبة بكاء وهى تتحدث عن زوجها وقالت: “عمري ما قولت له سمعني كلمة حلوة، هو كان دايما بيدلعني، أومال إحنا استمرينا ليه؟ أنا عايزة أقول لكل راجل دلع مراتك، وبقول لكل ست اعتبري زوجك ابنك”.

أضافت: “محمود ياسين كان ابني بمعنى الكلمة، كنت أم بالنسبة له في آخر 4 سنين في حياته تحديدا، وأنا كنت سعيدة، وبقول لربنا شكرا أنه اداني الفرصة في أني أبقى معاه وأبقى أم ليه في كل حاجة”.

تابعت: “أنا فخورة أن ربنا اداني الفرصة إني أكون معاه في أواخر أيام حياته، هو ادانا كتير، هو كان بالنسبة له شهيرة والولاد كل حياته، ادانا اهتمام وحب كتير، عمره ما قال لأولاده لأ على أي حاجة”.

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

فيديو.. تصريح ناري من نضال الأحمدية بشأن الحجاب.. و أمل حجازي تحرجها

اخر الاخبار

مكادي نحاس تفتتح مهرجان أراتوك الموسيقي في الأردن.. الأربعاء المقبل

اخر الاخبار

فيديو.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل “ضربة معلم” للفنان محمد رجب

اخر الاخبار

نشطاء يطالبون بإغلاق قناة كراميش بسبب أغنية “الخدامة”.. والأخيرة ترد

اخر الاخبار

فيديو.. “موقف مفاجئ” يجبر بسمة وهبة على مغادرة حفل مهرجان الفضائيات…

اخر الاخبار

mbc تستجيب لطلب أحلام وتذيع أغاني وردة الجزائرية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

صندوق الاستثمارات السعودي يخفض ملكيته في السوق الأمريكية إلى 7 مليار دولار

المستقلة/- خفض صندوق الاستثمارات العامة السعودية ملكيته في السوق الأمريكية من 10.1 مليار دولار بنهاية الربع الثاني إلى 7.05 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وتخارج الصندوق من أسهم 5 شركات، هي سيسكو وبيركشير هاثاواي وبوكينغ ويو إن بي وسي إن كيو بالإضافة إلى صندوق “إس بي دي آر للقطاع العقاري” وصندوق “إس […]
اخر الاخبار

خطوات الحصول على ” الإقامة الذهبية” في الامارات؟

المستقلة/أمل نبيل/قررت الامارات العربية المتحدة منح الإقامة الذهبية التي تصل مدتها إلى 10 سنوات إلى فئات جديدة، لاستمرار مشاركة “العقول والمواهب” في مسيرة التنمية. ماهي الإقامة الذهبية؟ هي نوع من أنواع التأشيرات الممنوحة في دولة الإمارات والتي تمنح الحاصلين عليها مدة اقامة تتراوح من 5 الى 10 سنوات بدلا من التأشيرة القياسية والتي تمنح اقامة […]
اخبار العراق

حملات مجانية لمكافحة 1505 دونم من بساتين كربلاء

المستقلة ..أعلن مدير زراعة كربلاء  رزاق الطائي ، اليوم الثلاثاء،  عن مكافحة  1505 دونم مجانا من ذبابات فاكهة البحر الأبيض المتوسط والخوخ  والياسمين على أشجار الحمضيات في بساتين المحافظة  للموسم الخريفي 2020 . وقال الطائي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الكوادر المتخصصة في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية ، لاتزال […]
اخر الاخبار

مع عودة الخلافات مع بغداد .. إقليم كردستان مستعد لتسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية

المستقلة /- سرى جياد/ عادت الخلافات بين بغداد والإقليم بعد اقرار قانون تمويل العجز المالي على الرغم من عقد مباحثات واتفاقيات سابقة جرت لتقريب الفجوة بين الاثنين . واوضح عضو مجلس النواب كاطع الركابي حسب الصحيفة الرسمية أن عدم حضور الكرد ومقاطعتهم الجلسات لن يؤثر في النصاب، مؤكدا أن الجميع مصر على أن يسلم الإقليم […]
اخر الاخبار

أسعار ومواصفات رينو ميجان 2021 في السوق العراقي – صور

المستقلة /- تنتمي سيارة رينو ميجان لفئة السيارات السيدان وقدرت أسعار طرازات رينو ميجان كالتالي :- الفئة الأولى “E2” بقيمة بلغت 17478.14$ ، وسعرت الفئة الثانية “+E2” بنحو 20359.15$ في السوق العراقي ، أما الفئة الثالثة E3 نحو 22279.82$  ، وتقدم الفئة الرابعة بسعر 383000$ خلال شهر نوفمبر الحالي . وتتوفر رينو ميجان في السوق […]
اخبار العراق

ماذا قال يونس محمود بعد الفوز برئاسة نادي الجامعة؟

(المستقلة) كشف يونس محمود، نجم الكرة العراقية السابق، عن خططه الإدارية بعد فوزه برئاسة نادي الجامعة. وفاز يونس محمود في انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الجامعة، التي أقيمت في العاصمة بغداد مساء اليوم الإثنين. وقال يونس محمود في تصريحات صحفية بعد فوزه بالانتخابات: “سأعمل على جعل النادي مثالياَ من خلال الاستثمار وإدخال المستثمرين من دول الخليج […]
اخر الاخبار

كيفية حظر مستخدمي فيسبوك من مراسلتك على إنستجرام – صور

المستقلة /- يواجه مستخدمو تطبيق ماسنجر العديد من المشكلات الخاصة بالرسائل خاصة تلك المتعلقة بالمضايقة وإرسال رسائل مزعجة من مستخدمين غرباء، ومع دمج فيسبوك لتطبيق ماسنجر ورسائل انستجرام، أصبح الإزعاج بشكل أكبر من خلال تطبيقى الرسائل معا، حيث تمكن منصة الدردشة الجديدة من فيسبوك، من دمج رسائل حسابك الخاص على إنستجرام مع ماسنجر، ورؤية حالتك […]
اخر الاخبار

النني وسواريز أحدث ضحايا فيروس كورونا

(المستقلة) واصل فيروس كورونا “كوفيد – 19” ضرب نجوم كرة القدم، وبات محمد النني، لاعب منتخب مصر، ولويس سواريز، نجم أوروجواي، أحدث المنضمين لقائمة ضحاياه من لاعبي كرة القدم. إصابة النني وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، إصابة النني، لاعب وسط “الفراعنة” وفريق أرسنال، بفيروس كورونا. وجاءت إصابة النني بعد وصول المنتخب المصري […]
اخبار العراق

الكاظمي يكشف عن ضغوطات للافراج عن”حيتان الفساد”

المستقلة /… كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء تعرضه إلى ضغوطات للافراج عمن أسماهم بـ”حيتان الفساد”، مشيرا إلى أن مفوضية الانتخابات أول المتضررين من قانون الاقتراض لعدم تخصيص أموال لها. وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء  اليوم الثلاثاء إن “الشعب والمرجعية الدينية والكتل السياسية تطلب مني محاربة الفساد”. وأضاف أنه واجه […]
اخر الاخبار

مسؤول كبير : أكثر من مليون أردني مصابون بكورونا

المستقلة /- قال عضو لجنة المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة، عزمي محافظة، الأحد، إنه يعتقد أن أكثر من مليون أردني مصابون بفيروس كورونا. وأضاف خلال استضافته على قناة المملكة، أن الأعداد الحقيقة تفوق المليون وربما تكون ضعف ذلك. ووصف محافظة الوضع الوبائي المتعلق بكورونا في الأردن بأنه في أقصى مراحل الانتشار.
اخبار العراق

مجلس الوزراء يصوت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

المستقلة /- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الثلاثاء، تصويت مجلس الوزراء على قانون التقاعد والضمانالاجتماعي للعمال. وقال الركابي في تصريح صحفي اليوم إن “مجلس الوزراء وافق على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي“. يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات علىمختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.( النهاية)
الاخبار

الامن النيابية تؤكد استكمالها جميع تقارير اللجان التي كُلفت بها

المستقلة  / – أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، استكمال تقارير جميع اللجان التي كُلفت بها خلال المرحلة الماضية. عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة : إن «تقارير اللجان التي كلفت من قبل البرلمان استكملت، كاللجان الخاصة بالتحقيق في عمليات الاعتداء على المتظاهرين في الناصرية والبصرة والنجف وبغداد، فضلاً […]
اخبار الاردن

ملك الاردن سيحضر قمة ثلاثية تعقد في ابو ظبي

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى أبوظبي، للمشاركة في قمة ثلاثية تعقد غداً الأربعاء.
اخبار العراق

التجارة : اطلاق تجهيز الحصة التاسعة من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية

المستقلة  / اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب احد تشكيلات وزارة التجارة عن مباشرتها بقطع قوائم تجهيز الوكلاء للوجبة التاسعة من مادة الطحين المخصص لصالح البطاقة التموينية . واوضحت الوزارة في بيان لها نقلا عن مدير عام الشركة المهندس خطاب علي القيسي ان اعماما صدر من الشركة يتضمن جدولا بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفف التوقيتات الزمنية […]
اقتصادية

عالية نصيف تؤيد إحالة مشروع ميناء الفاو الكبير الى شركة صينية

المستقلة.. دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء، ووزارة النقل، ومحافظ البصرة، ومنظمات المجتمع المدني، والمثقفين، والأكاديميين الى دعم فكرة إحالة مشروع ميناء الفاو الكبير الى شركة صينية بدلاً من دايو الكورية، نظراً للمميزات التي تتفوق فيها الشركة الصينية على الكورية من حيث النوع والجودة وسرعة الإنجاز وانخفاض التكاليف . وقالت نصيف اليوم :” بحسب جدول […]
اخبار العراق

 اليونسكو تطلق مسابقة معماريّة دوليّة لإعادة بناء جامع النوري

المستقلة.. دعت منظمة اليونسكو كلّ ذي موهبة من المهندسين المعماريّين في جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في المسابقة المعماريّة الدوليّة المُقامة خصيصاً لإعادة إعمار وإعادة تأهيل مجمع جامع النوري في مدينة الموصل العراقية، حيث تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتمويل مشروع إعادة الإعمار. ويعتبر الانضمام إلى مبادرة “إحياء روح الموصل” فرصة فريدة لإحداث تغيير في […]
اخر الاخبار

الجالية العراقية تتصدر قائمة الأكثر شراء للعقارات في تركيا

المستقلة /- كشفت هيئة الإحصاء التركية عن تصدر العراقيين قائمة راعيا الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الأول الماضي. وقالت الهيئة في تقرير لها إن تركيا باعت في شهر تشرين الاول الماضي 5 آلاف و258 منزلا للاجانب بزيادة بلغت 23.1%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وبينت ان اسطنبول هي المقاطعة الأولى […]
اخبار العراق

وزيرة الهجرة تبحث مع السفير الامريكي سبل عودة النازحين

المستقلة ..بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر مجريات خطة طوارئ الوزارة في تشجيع الاسر النازحة في المخيمات على العودة طوعيا الى مناطقهم الاصلية وآلية دعمهم ماديا ومعنويا . وذكرت الوزيرة اثناء اللقاء ان ” الوزارة اطلعت على الكثير من المناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرغبة النازحين في […]
اخر الاخبار

بسبب كورونا.. قرارات عاجلة من الحكومة الإيرانية

المستقلة /- قررت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، منع التنقل بين المدن، إلى جانب فرض إجراءات مشددة بداية من السبت المقبل، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد.  ووفقا للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعي فإنه: “تقرر خلال اجتماع اليوم حول موضوع مكافحة كورونا فرض إجراءات تعطيل واسعة في المدن، وحتى التشديد في […]
اخر الاخبار

خبير أجنبي يكشف تفاصيل صادمة عن بناء الهرم الأكبر

المستقلة /-  كان ومازال بناء الهرم الأكبر علامة استفهام كبرى، ودارت حولها العديد من النظريات وكان منها مؤخرًا هو أنه تم استخدام طرق مختلفة تمامًا عن تلك الموضحة في النظريات القديمة ، وفقًا لما قاله أحد الخبراء بعد عرض نتائج فحص جديد. يعتقد معظم علماء الآثار أن الهرم الأكبر البالغ من العمر 4500 عام، قد […]