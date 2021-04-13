فيديو.. آمال ماهر تعلن خطوبتها رسميًا من رجل أعمال مصري

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصرية آمال ماهر، عن خطوبتها رسميًا من رجل أعمال مصري لم تكشف عن اسمه، وذلك عبر بث مباشر نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وقالت “آمال” خلال البث الذي نشرته، إنها لن تنكر ارتباطها، بل أظهرت “الدبلة’ للشاشة، مؤكدة أن الخطوبة تمت بالفعل منذ فترة لرجل أعمال مصري، من خارج الوسط الفني، ويتم التحضير خلال الفترة الراهنة لحفل الزفاف، مشيرة إلى احتمالية زواجها قريباً.

في السياق آخر أكدت ماهر أنها تواصل العمل على تحضير ألبومها الجديد، إذ تقوم باختيار الأغاني خلال الفترة الحالية، منوهة إلى أنها تخوض من خلاله تجربة الإنتاج عبر شركتها الخاصة وأنه سيتم طرحه قريباً.

يذكر أن آخر أعمال النجمة آمال ماهر كانت من خلال أغنية ”اللي قادرة“، وهي تتر مسلسل ”ليه لأ“ للفنانة أمينة خليل، وهذه الأغنية من كلمات نادر عبدالله، وألحان وتوزيع خالد عز.

 

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