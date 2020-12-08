فيتش: 50 مليار دولار إجمالي ديون دول الخليج بالعملات الأجنبية في 2021

المستقلة/- قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن إجمالي إصدار الديون المقومة بالعملات الأجنبية خلال العام المقبل قد يصل إلى 50 مليار دولار بدول الخليج العربي سواء في صورة تمويلات جديدة أو إعادة تمويل ديون مستحقة مشيرة إلى إحتمالية حصول الكويت على موافقة تشريعية لدخول سوق الدين خلال العام المقبل، وكذلك وصول إصدارات الديون المحلية بمنطقة الخليج إلى 40 مليار دولار، بما يعني وصول حجم إصدارات الديون السيادية الداخلية والخارجية إلى 90 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أن دول المنطقة قد تشهد سحوبات من صناديق الثروة السيادية بنحو 60 مليار دولار.