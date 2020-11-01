فوائد رائعة لـ النعناع عند تناوله يومياً

المستقلة /- مكون شائع في العديد من الأطعمة والمشروبات، وتظهر الأبحاث أن النعناع له العديد من الفوائد الصحية، تأتي من تطبيقه على الجلد أو استنشاق رائحته أو تناوله على شكل كبسولة.

ووفقاً لما ذكره موقع “healthline” إليكم أهم الفوائد الصحية للنعناع.

– يمتلك النعناع كميات معقولة من العديد من العناصر الغذائية وهو مصدر جيد بشكل خاص لفيتامين أ ومضادات الأكسدة.

– كشفت العديد من الدراسات أن تناول كبسولات زيت النعناع يحسن أعراض مرضى القولون العصبي.

– وتوصلت العديد من الدراسات إلى أن زيت النعناع يمكن أن يسرع من سرعة تحرك الطعام عبر المعدة ، مما يخفف من أعراض الجهاز الهضمي المرتبطة بعسر الهضم.

– تلفت بعض الدراسات إلى أن شم رائحة زيت النعناع قد يحسن الذاكرة واليقظة ، بينما تظهر دراسات أخرى عدم وجود تأثير، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم آثار النعناع على وظائف المخ.

– يبدو أن تطبيق زيوت النعناع الأساسية بأشكال مختلفة فعال في منع وعلاج تشققات الحلمة والألم المرتبط عادةً بالرضاعة الطبيعية.