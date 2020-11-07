فوائد القهوة في القضاء على السمنة كل ما تود معرفته

فوائد القهوة في القضاء على السمنة كل ما تود معرفته

فوائد القهوة في القضاء على السمنة كل ما تود معرفته

المستقلة … يعاني العديد من الاشخاص حول العالم من زيادة مفرطة في الوزن وهو ما يجعلهم في بحث دائم عن افضل الطرق التي يمكن اتابعها لتخفيف وزنهم سواء كانت مأكولات او برامج رياضية وصحية او حتى مشروبات.

واحدة من تلك الطرق او ” المشروبات ” التي تساعد بالقضاء على السمنة او باقل تقدير تحفيز الجسم بشكل ما على خسارة جزء او الوزن هو القهوة، وتعتبر القهوة المشروب الاكثر شيوعاً عالميا في اغلب دول العالم سواء العربي ام الغربي.

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حيث أن تناول كوب واحد من مشروب القهوة الساخن يدفع الدهون البنية إلى العمل، وهي عبارة عن نسيج نشط يحرق السكر والدهون من الطعام للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

كما ان جسم الانسان يتكون من نوعين من الدهون وهي دهون بنية ودهون بيضاء، حيث إن الأخيرة تشكل القسم الأكبر من الدهون في الجسم، وهي المسؤولة عن تخزين الطاقة الزائدة، وبالتالي زيادة الوزن.

كما قام باحثون من جامعة نوتنغهام البريطانية، بتطبيق النظرية على تسعة متطوعين، في سن 27 عاماً، بدايةً تم منعهم من ممارسة التمارين الرياضية وشرب الكافيين لمدة تسع ساعات على الأقل قبل الاختبار، ثم حصل قسم منهم على فنجان من القهوة سريعة التحضير فيما حصل آخرون على كأس من الماء.

بعد شرب القهوة أظهرت عمليات المسح الحراري، أن الدهون البنية لدى المشاركين أصبحت أكثر سخونة عندما شربوا القهوة، ما يدل على أنها كانت تعمل على حرق السعرات الحرارية.