فنان مصري يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في السباحة

المستقلة/- منى شعلان/ شارك الفنان المصري أحمد حاتم ضمن منتخب مصر للسباحة، في سباق 50 متر حرة تتابع، وتضمنت المسابقة مشاركة فى المنافسة فريق مكون من 100 سباح من عدة مدن مصرية.

واستطاع الفنان المصري أن يحطم الرقم القياسي المسجل باسم منتخب السباحة الانجليزي عام 2019 بزمن قدره 43 دقيقة و32 ثانية، بينما حققه المنتخب المصري في زمن قدره 42 دقيقة و12 ثانية، ليدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ونظم هذا السباق شركة سبوكتين Spoctane الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة ووزارة الشباب والرياضة ونادي نيو جيزة الرياضي.

وكان انتهى الفنان أحمد حاتم من تصوير مشاهده الأخيرة في مسلسل “ليه لا” للنجمة منة شلبى، منذ يومين والتى جمعت بينه وبين بطلة العمل، والمسلسل من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، كما حقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة في مصر على إحدى المنصات الإلكترونية مؤخرًا.

ومن ناحية أخرى، مازال أحمد حاتم يواصل تصوير مشاهده فى مسلسل ” شقة 6″ للنجمة روبى و هانى عادل، ويشارك فى بطولة العمل الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.