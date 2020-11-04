فنانة مصرية شابة تعلن إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من مهرجان الجونة

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصرية الشابة سارة عبد الرحمن، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، من خلال حسابها على موقع انستغرام ، حيث كتبت : “أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت ايجابي للأسف، .. يا رب يهون على اي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل”.

وتأتي إصابة سارة عبد الرحمن ، بعد يوم من إعلان مطرب الراب الشهير ويجز ، عن إصابته بفيروس كورونا بالجونة ، بعد إحيائه أحد الحفلات الغنائية التى أقيمت على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ، كما شاركت أيضاً الفنانة الشابة بحضور فعاليات مهرجان الجونة.

يذكر أن الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن اشتهرت بدورها في مسلسل “سابع جار”، من تأليف هبة يسري، التي تشارك في الإخراج م‏أيتن أمين ‏ونادين خان، ومن بطولة دلال عبد العزيز وشيرين وهاني عادل ورحمة حسن وأسامة عباس ‏وهيدي كرم وسارة عبد الرحمن ومحمد ‏علاء ودعاء حجازي وصفاء جلال وأحمد داش، وإنتاج The ‎Producers.

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