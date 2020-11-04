فنانة مصرية شابة تعلن إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من مهرجان الجونة
المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصرية الشابة سارة عبد الرحمن، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، من خلال حسابها على موقع انستغرام ، حيث كتبت : “أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت ايجابي للأسف، .. يا رب يهون على اي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل”.
وتأتي إصابة سارة عبد الرحمن ، بعد يوم من إعلان مطرب الراب الشهير ويجز ، عن إصابته بفيروس كورونا بالجونة ، بعد إحيائه أحد الحفلات الغنائية التى أقيمت على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ، كما شاركت أيضاً الفنانة الشابة بحضور فعاليات مهرجان الجونة.
يذكر أن الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن اشتهرت بدورها في مسلسل “سابع جار”، من تأليف هبة يسري، التي تشارك في الإخراج مأيتن أمين ونادين خان، ومن بطولة دلال عبد العزيز وشيرين وهاني عادل ورحمة حسن وأسامة عباس وهيدي كرم وسارة عبد الرحمن ومحمد علاء ودعاء حجازي وصفاء جلال وأحمد داش، وإنتاج The Producers.
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