فنانة مصرية ترد على رامز جلال.. والسبب “حذاء راقصة”

المستقلة /… ردّت الفنانة نادية مصطفى على رامز جلال بعد سخرية الأخير من حذاء الراقصة لورديانا، حيث قال عنه: “حذاء الفنان الكبير أركان فؤاد”، بعد ظهورها في برنامج المقالب المثير للجدل “رامز عقله طار”.

وقالت نادية مصطفى زوجة الفنان أركان فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مش كفاية بيتريق على اللى جايبهم هيتريق (يسخر) كمان على الناس المحترمة، اللي قاعدين في بيوتهم وفي حالهم، مفهمتش إيه الإيفيه (النكتة) أو إيه اللي يضحك في إنه يقوله ما أنت لازم تقع ما أنت لابس جزمة أركان فؤاد! وإذا كان دا هزار فهو هزار سخيف وغير مقبول”، وفق ما نقلت صحيفة “الشروق” المصرية.

ويواجه رامز جلال مشكلات متعددة في كل عام بالتزامن مع عرض برنامجه الأشهر في عالم المقالب التلفزيونية، خاصة مع تصاعد أنواع المقالب المستخدمة من فريق البرنامج، والتي يعتبرها البعض خطيرة وتؤثر على الحياة النفسية للمشاهدين مع الوقت، رغم تحقيق نسب مشاهدة عالية جدا.

وفي رمضان الماضي قررت نقابة الإعلاميين بمصر، منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل البلاد لحين توفيق أوضاعه القانونية، بعدما تبين للنقابة عدم عضويته أو امتلاكه عضوية أو تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، في إشارة لعمله كمذيع للبرنامج، وهو الأمر الذي لم يتحقق بسبب أن البرنامج كان عرضه مستمرا.

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فنانة مصرية ترد على رامز جلال.. والسبب “حذاء راقصة”

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