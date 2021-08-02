“فقد الوعي”.. الفنان بيومي فؤاد يتعرض لوعكة صحية 

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الفنان المصري بيومي فؤاد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت به أثناء تواجده في دولة الإمارات المتحدة، وتسببت في فقدانه الوعي لمدة 48 ساعة.

حيث كتب الفنان المصري قائلاً:” أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصيبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان افقدني الوعي لمدة 24 ساعة.. مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة (وزارة الداخلية والصحة) لدرجة اني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم ومع تأكدهم أنها مش كورونا”.

وأضاف قائلاً : “ملحوظة في ناس من الي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد بس يعرفوا اني ضيفهم شكرا دولة الإمارات العربية الشقيقة”.

ويتواجد بيومي فؤاد في الإمارات من أجل تصوير مسلسل “الجار للجار” ويشاركه البطولة شيماء سيف، الفنانة السورية مرام علي، اللبنانية جيسي عبدو،

كما يعرض له حاليًا فيلمي “أحمد نوتردام” للنجم رامز جلال و”البعض لا يذهب للمأذون مرتين للنجم كريم عبد العزيز.

وفى السياق ذاته أعرب بيومي فؤاد عن سعادته بعرض فيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)، مشيرا إلى أن الفيلم يقدم رؤية سينمائية جديدة ومختلفة عن السائد وأحداثه ممتعة ومكتوبة بحرفية عالية.

وقال فؤاد – في تصريح صحفي إن الفيلم تجربة سينمائية جديدة استفزته بشدة عندما قرأها للمرة الأولى؛ مشيرا إلى أنه لم يتردد في الموافقة عليه وتحمس بشدة للتجربة بصعوبتها ومميزاتها.

وأوضح أن شخصيته في الفيلم مختلفة ومؤثرة حيث يؤدي دور مسؤول في منصب مهم وتشهد أحداث العمل مفارقات كوميدية ، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائية.

وأشار إلى أن لديه قناعة تامة أن الفنان الحقيقي يقدم جميع الأدوار وأن ما يهمه أن يكون ظهوره مؤثرا وأن أهم ما يجذبه للعمل هو الورق ، مؤكدا أن التفاهم بين أي فريق عمل ضروري لان ذلك يظهر جليا للمشاهدين عند عرض العمل.

وتدور أحداث فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” في إطار كوميدي اجتماعي حول دخول النجم كريم عبد العزيز والذي يقدم شخصيه مقدم برامج فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى التي تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض ثم يقابل الفنانة دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها.

ويتنكر كريم عبد العزيز – خلال أحداث الفيلم – في عدة شخصيات للبحث في عدد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة والصراعات التى تحدث بينهما حتى الطلاق.

ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.