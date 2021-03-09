فريق BTS يتبرع بأزياء كليب “Life Goes On” فى مزاد علني.. تفاصيل

المستقلة/- منى شعلان/ قرر الفريق الكوري الشهير BTS التبرع بمجموعة من الملابس التى قاموا بارتدائها في فيديو كليب “Life Goes On” الذى حقق نجاح مذهل منذ طرحه وجاء هذا التبرع لمزاد أسبوع الغرامي “Grammy Week Auction”.

ساهم فريق “BTS ” والمرشح لأول مرة للمنافسة في الـ “GRAMMY” بسبع أزياء سيتم بيعها بالمزاد العلنى عبر الإنترنت من خلال Charitybuzz وأشارت التقارير التى نشرتها العديد من الموقع الفنية وأبرزها أن القيمة الإجمالية للملابس حاليا تقدر بنحو 30 ألف دولار أمريكى.

ومن المقرر أن تذهب العائدات إلى مؤسسة Grammy Museum Foundation غير الربحية، والتي تدعم مبادرات تعليم الموسيقى.

وهناك عدد آخر من نجوم الغناء في العالم تبرعوا للمزاد ومن أبرز هؤلاء النجمة الشهيرة تايلور سويفت التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم، كذلك شاركت النجمة العالمية وبيلى إيليش، والمغنية الشهيرة H.E.R وغيرهم الكثيرين.

وتصدرت مؤخرا الفرقة الكورية الشهيرة BTS قائمة Twitter لأكثر الفنانين شهرة بعالم الموسيقى “Most Twitter About Musicians” للعام الرابع على التوالى، وهو الخبر الذى تصدر عددا هائلا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها “إم أن أى”، وكشف الاستطلاع الجديد أن فريق BTS كان رقم واحد في التغريد عن الموسيقيين في الولايات المتحدة، متفوقا على عدد كبير من أهم وأشهر نجوم الغناء في العالم منهم كانى ويست وبيونسيه ودريك.

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