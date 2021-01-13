فريق درجة ثانية يحرم بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا

(المستقلة) فجر فريق هولشتاين كيل، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية، مفاجأة بإقصاء بايرن ميونيخ من دور الـ32 لبطولة كأس ألمانيا.

وكان بايرن ميونيخ متقدما على مضيفه هولشتاين بنتيجة 2-1 بفضل هدفين بأقدام سيرجي جنابري وليروي ساني في الدقيقتين 14 و47، قبل أن يحرز أصحاب الأرض هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+5.

وبعد استمرار النتيجة كما هي بعد نهاية الوقت الإضافي، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها هولشتاين بنتيجة 6-5، ليقصي حامل اللقب من البطولة.