فريق درجة ثانية يحرم بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا

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(المستقلة) فجر فريق هولشتاين كيل، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية، مفاجأة بإقصاء بايرن ميونيخ من دور الـ32 لبطولة كأس ألمانيا.

وكان بايرن ميونيخ متقدما على مضيفه هولشتاين بنتيجة 2-1 بفضل هدفين بأقدام سيرجي جنابري وليروي ساني في الدقيقتين 14 و47، قبل أن يحرز أصحاب الأرض هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+5.

وبعد استمرار النتيجة كما هي بعد نهاية الوقت الإضافي، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها هولشتاين بنتيجة 6-5، ليقصي حامل اللقب من البطولة.

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فريق درجة ثانية يحرم بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا

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