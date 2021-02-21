فرنسا قد تلجأ لفرض إغلاق شامل

المستقلة /- لمح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران خلال زيارته إلى مدينة نيس جنوب شرق البلاد إلى إمكانية فرض إغلاق شامل أو جزئي في المدينة الساحلية بسبب تدهور الوضع الوبائي بالمدينة. ويقلق الوضع الصحي في نيس الأطباء مع اكتظاظ المستشفيات وارتفاع عدد المرضى إلى خمسة آلاف مريض.

وتعتبر فرنسا سادس بلد أوروبي من حيث عدد الإصابات وسابع دولة في العالم في عدد الوفيات بفيروس كورونا. وبعد ثلاثة أسابيع من اختيار الحكومة الانتظار بدل فرض الحجر الصحي، يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح نفسه المزيد من الوقت لرفع أو تشديد التدابير الوقائية.