فرنسا تمنح تونس 500 ألف جرعة إضافية من لقاحات كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قررت فرنسا منح تونس 500 ألف جرعة إضافية من لقاحات كورونا وهو ما سيرفع عدد الجرعات الممنوحة إلى أكثر من مليون، بالإضافة إلى معدات طبية وأوكسجين.

وذكرت الرئاسة التونسية عبر موقعها الرسمي على “فيسبوك” أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، السيد جون باتيست لوموان، كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي المكلف بالسياحة والفرنسيين بالخارج والفرنكوفونية الذي كان محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من قبل السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسي”.

وتابعت أن رئيس تونس نوه خلال اللقاء “بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين والتي تجسدت، مؤخرا، عبر إرسال فرنسا لمعدات وتجهيزات طبية متنوعة وجرعات لقاح وكميات من الأوكسيجين لدعم جهود تونس في مواجهة تفشي فيروس كوفيد-19”.

وذكرت الرئاسة التونسية أن “السيد جون باتيست لوموان أفاد بأن الرئيس إيمانويل ماكرون كلفه بتجديد التعبير عن تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب التونسي في هذا الظرف الصحي الاستثنائي. وأعلن بالمناسبة عن قرار بلاده منح تونس دفعة جديدة بـ 500 ألف جرعة من اللقاحات ضد كوفيد-19 وهو ما سيرفع في عدد الجرعات الممنوحة إلى ما يفوق مليون جرعة، وذلك فضلا عن معدات طبية وأوكسجين ستصل اليوم الخميس”.

وأكدت الرئاسة أن “اللقاء كان مناسبة للتأكيد على تمسك تونس وفرنسا بضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان مجابهة ناجعة وشاملة للأزمة الصحية الراهنة تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2532 لسنة 2020 الذي تم اعتماده بمبادرة مشتركة بين البلدين”