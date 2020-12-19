فالنسيا يخطف نقطة من برشلونة في الدوري الإسباني

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(المستقلة) سقط برشلونة في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه فالنسيا، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وسجل ليونيل ميسي ورونالد أراوخو هدفي برشلونة في الدقيقتين 45+4 و52 على الترتيب، بينما سجل لفالنسيا مختار دياخابي في الدقيقة 30 وماكسي جوميز في الدقيقة 69.

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا.

في المقابل رفع فالنسيا رصيده إلى 15 نقطة من 14 مباراة، ليحتل المركز الـ12.

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فالنسيا يخطف نقطة من برشلونة في الدوري الإسباني

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