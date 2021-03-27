فاران يفرض شروطه على ريال مدريد

المستقلة/- يسعى نادي ريال مدريد للوصول لاتفاق مع الفرنسي رافاييل فاران نجم دفاع الفريق من أجل تجديد تعاقده.

وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد في صيف 2022، وحتي الآن لم يحسم قراره بشأن التجديد.

وحسب ما ذكرته شبكة “ديفنسا سنترال”، فإن فاران غاضب من مسؤولي ريال مدريد بسبب تجاهل ملف تجديد تعاقده مع الفريق ومنح الأولوية لتجديد عقود كلا من مودريتش وسيرجيو راموس إلى جانب لوكاس فاسكيز بدلا منه.

ويرفض الفرنسي تجديد تعاقده مع ريال مدريد إلى جانب خفض راتبه بنسبة 10%، على غرار العرض الذي سبق وقدمه النادي لكل من راموس ومودريتش، حيث يعتقد فاران أنه يستحق زيادة راتبه، خاصة في ظل دل ما قدمه للنادي الملكي.

ومنح فاران ريال مدريد مهلة لتقديم عرض التجديد مع نهاية يورو 2020 في الصيف المقبل، تاركا قرار تجديد العقد مفتوح لفترة طويلة.

المدافع الفرنسي يخطط للرحيل عن صفوف الميرنجي، في حال إذا تأخر ريال مدريد حسم ملف تجديد تعاقده أو رفض زيادة راتبه التي طلبه.

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