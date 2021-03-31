فاتي يوجه رسالة مقلقة لجماهير برشلونة

المستقلة/- وجّه أنسو فاتي مهاجم برشلونة الإسباني رسالة مفاجئة ومخيفة إلى جماهير البارسا بشأن إصابته.

ونشر فاتي صورة له خلال قيامه بعمل معين في صالة الألعاب الرياضية ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة،

مرفقة برسالة عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، حيث قال: “قبل بضع سنوات تعرضت لإصابة خطيرة، كسر في الساق والشظية، أمضيت ما يقرب من عام دون أن أكون قادرًا على اللعب، كانت هناك أيام عديدة من المعاناة والألم، ولكن أيضًا الكثير من التعلم”.

وأضاف: “الأيام الصعبة ساعدتني على تقدير التفاصيل الصغيرة، مع عائلتي وجميع المهنيين الذين ساعدوني في ذلك الوقت، وعدت نفسي بالاستمرار والعمل بجد أكثر من أي وقت مضى لأفعل أكثر ما أحبه”.

وتابع: “لسوء الحظ، عليّ الآن أن أعيش وضعًا مماثلًا، والذي سأواجهه بنفس العقلية”.

واختتم: “أود أن أشكر كل أولئك الذين يتابعونني ويدعمونني بشكل يومي لعبور هذه المرحلة، كرة القدم هي حياتي وبغض النظر عن عدد العقبات، سيكون لدي دائمًا الدافع للاستمرار في القتال من أجل أحلامي”.

ويبدو أن أنسو فاتي سيخضع لعملية جراحية جديدة، بسبب مواجهته مشاكل كبيرة في مسألة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى.

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