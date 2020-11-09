فاتي يغيب لفترة طويلة عن برشلونة

(المستقلة) أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، عن مدة غياب مهاجمه الشاب أنسو فاتي، بعد تعرضه لإصابة مؤخرا.

وأصيب فاتي في الغضروف المفصلي للركبة خلال مواجهة ريال بيتيس، السبت الماضي، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وأصدر برشلونة بيانا رسميا قال فيه إن مدة غياب فاتي ستصل إلى 4 أشهر تقريبا، وذلك بعد خضوعه لجراحة ناجحة اليوم الإثنين.

يذكر أن فاتي صاحب الـ18 عاما خاض 10 مباريات مع برشلونة في الموسم الجاري في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.