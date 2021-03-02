فائق الشيخ علي يهدد بفضح الموالين لايران

المستقلة /- هدد عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي بكشف المزيد من الحقائق عن الجهات السياسية والمجموعات الموالية لإيران والتي سبق وأن اتهمها وقياداتها بالخيانة العظمى للعراق.

يأتي ذلك ردا على تهديدات تعرض لها النائب فائق الشيخ علي من قبل مجموعات تابعة لإيران، وذلك عقب حديث متلفز اتهم فيه قيادات الكتل السياسية الموالية لإيران ومنهم نوري المالكي وهادي العامري، بالخيانة العظمى للعراق.

وفي تغريدة على تويتر كتب الشيخ علي مخاطبا ما تعرف “ربع الله”: وين الله وتسووها! لا أخليكم إنتو وقياداتكم تتندمون طوال أعماركم. والله خوش! بعد عليَّ مخانيث تالي وكت، من الذين كان يدوسهم أبو عداي بطرف كعب حذائه. ولكم آني بعدني ما حاچي لحد الآن غير 1% فقط! منتظر ردود أفعالكم حتى أنقَضَّ عليكم كالصقر الكاسر، لأجعل منكم أضحوكة أمام العالم.

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