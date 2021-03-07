غوغل تستعد لإطلاق هاتفها الجديد بكسل 5 إيه“ ”Pixel 5a“

المستقلة/-تستعد شركة ”غوغل“ منذ فترة لإطلاق هاتفها الجديد ”غوغل بكسل 5 إيه“ ”Pixel 5a“، وكشف المسرب الشهير ”جون بروسر“ في تغريدة عبر ”تويتر“ عن موعد إطلاق ”غوغل“ للهاتف الذي كان محور العديد من التكهنات.

وكشف ”بروسر“ من خلال تغريدته، أن غوغل سوف تطلق ”Pixel 5a“ في الـ11 من يونيو/حزيران المقبل، بعد سماعات ”Pixel Buds“ اللاسلكية التي ستصل في منتصف أبريل/نيسان.

ووفقا لموقع ”تومز غايد“، كشفت التسريبات السابقة أن هاتف ”Pixel 5a“ سوف يأتي بأبعاد 156.2 × 73.2 × 8.8 ملم، وسيحتوي على نتوء للكاميرا الخلفيّة.

أوضحت التسريبات أخيرا، أن ”Pixel 5a“ سيتميز بمعالج كوالكوم سناب دراجون 765G، وبسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 غيغابايت.

وتم تصميم هيكل الهاتف من البلاستيك، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة ”OLED FHD“ بمقاس 6.2 بوصة ذات حواف رفيعة، مثل هاتف ”Pixel 4a 5G“.

وتشير التسريبات إلى أن ”Pixel 5a“ سوف يأتي بكاميرا خلفية ثنائيّة العدسة، بدقة 16 و12.2 ميغابكسل، ومستشعر بصمة الإصبع في ظهر الهاتف، كما سيدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيار ”IP68″، وسيعمل بنظام التشغيل ”أندرويد 11“.

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