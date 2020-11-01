غدًا.. إنطلاق فعاليات مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بالقاهرة

المستقلة / إيهاب كاسب / تنطلق غدًا الأثنين 2 نوفمبر فعاليات المؤتمر السنوي 23 لاتحاد المستثمرات العرب تحت رعاية وبمشاركة جامعة الدول العربية بتنظيم مؤتمر ومعرض «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي»، والمقرر عقد جلسته الإفتتاحية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، يعقبها استكمال الجلسات والفعاليات في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، وذلك خلال الفترة من 2 لـ 5 نوفمبر.

المؤتمر الذي يعقد بالتعاون بين اتحاد المستثمرات العرب وإدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، سوف تشهد مشاركة رفيعة المستوى لسيدات الأعمال العرب والأفارقة، إلى جانب نخبة من ممثلي الدول المشاركة من الاستثمار والتجارة والغرف الصناعية والتجارية ومجالس الأعمال مما يسهم في إتاحة فرصة كبير أمام التعاون بين كافة المشاركين وبخاصة القطاعات التنموية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة هدى يسى، رئيس الاتحاد، المؤتمر سوف يشهد مشاركة عربية وأفريقية واسعة، من بينهم السيدة الأولى في جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا، ومن تشاد ونيجيريا وجيبوتي والسودان، إضافة إلى ممثلين من مملكة البحرين والسعودية والإمارات والكويت وليبيا .

وأضافت “يسى” في تصريحات صحفية، المؤتمر يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين العرب والأفارقه نحو تحقيق التكامل وبما يسهم في مواصلة العمل على تحقيق أجندة التنمية المستدامة.