عون يطالب الجيش بهذه الإجراءات لإعادة الهدوء لخلدة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، من قيادة الجيش اتخاذ “إجراءات فورية” لإعادة الهدوء إلى منطقة خلدة، جنوبي البلاد، وتوقيف مطلقي النار.

وأوضح بيان من الرئاسة اللبنانية، أن ميشال عون “تابع الأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها منطقة خلدة بعد ظهر اليوم (الأحد)، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين”.

وأكد أن الرئيس طلب من قيادة الجيش اللبناني “سحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين على الطريق الدولية”.

واعتبر عون أن “الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف تحقيقا لهذا الهدف”.

من جانبه، قال تيار المستقبل إنه “يتابع تطورات الوضع الأمني الخطير في خلدة، ويجري اتصالات للعمل على التهدئة وعدم الانجرار وراء أي فتنة”.

كما دعا الصليب الأحمر اللبناني الجميع في خلدة إلى وقف إطلاق النار فورا، حتى يتمكن من إسعاف الجرحى.