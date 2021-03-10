عوامل صعود أسعار النفط فوق 70 دولار للبرميل

المستقلة/-ارتفعت أسعار البترول خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة 4.88%، حيث شارف سعر برميل النفط على الوصول إلى ما يقرب من 70 دولارًا، محققًا بذلك مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، ليستمر عند أعلى مستوياته في أكثر من عام ونصف.

ودعم صعود أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي قرار منظمة أوبك بلس بعدم تمديد خفض الإنتاج، الى جانب حالة التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد بعد ظهور بيانات تدعم هذا الأمر، خاصة تقرير الوظائف لشهر فبراير الذي صدر يوم الجمعة والذي دعم ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث أشار إلى وجود توقعات بزيادة الطلب على النفط.