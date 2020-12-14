عمليات بغداد : القاء القبض على “ارهابي” في منطقة الكيلو 25

المستقلة /- أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن القاء القبض على “ارهابي” في منطقة الكيلو ٢٥ جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، إن “قوة من الفوج الاول في اللواء 25 في الفرقة السابعة عشر وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة نفذت واجب بحث وتفتيش في منطقة كيلو /25”.

وأضافت أن “العملية أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي (ح. م) المطلوب إلى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بابل وفق المادة (4 إرهاب) وتم تسليم المتهم إلى جهة الطلب بوصل استلام رسمي”.