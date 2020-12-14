عمليات البصرة : انطلاق الصفحة الخامسة من عمليات الوعد الصادق

المستقلة /- اشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها ، بالمرحلة الثالثة الصفحة الخامسة من عملية /الوعد الصادق /لمتابعة المطلوبين قضائيا ونزع الاسلحة غير المرخصة .

وقال قائد العمليات اللواء الركن اكرم صدام مدنف في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، ” شارك في العملية مديرية شرطة البصرة وقيادة حرس الحدود المنطقة/٤ والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة ، للتفتيش مركز محافظة البصرة “.

واضاف ” تهدف العملية الى القبض على المطلوبين قضائيا ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار في محافظة البصرة “.