عمليات البصرة : انطلاق الصفحة الخامسة من عمليات الوعد الصادق

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المستقلة /- اشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها ، بالمرحلة الثالثة الصفحة الخامسة من عملية /الوعد الصادق /لمتابعة المطلوبين قضائيا ونزع الاسلحة غير المرخصة .

وقال قائد العمليات اللواء الركن اكرم صدام مدنف في تصريح صحفي  تابعته المستقلة اليوم الاثنين ،  ” شارك في العملية مديرية شرطة البصرة وقيادة حرس الحدود المنطقة/٤ والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة ، للتفتيش مركز محافظة البصرة “.

واضاف ” تهدف العملية الى القبض على المطلوبين قضائيا ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار في محافظة البصرة “.

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