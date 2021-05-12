عملاق إسباني يتحرك لضم بوفون

المستقلة/- خرجت تقارير صحفية جديدة، تثير التكهنات حول مستقبل الحارس المخضرم، جانلويجي بوفون، الذي أعلن مؤخرا أنه سيغادر يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

حيث أكد الحارس أن هذه هي نهاية الطريق في فترته الثانية مع يوفنتوس ، على الرغم من أنه لم يذكر ما إذا كان سيعلق قفازاته أيضا أم سيواصل اللعب.

وبحسب ما ذكره موقع “فوتبول إيطاليا” نقلا عن Footmercato ، فإن الخيار المثير للاهتمام لدى بوفون، هو الحصول على تجربة احترافية جديدة في إسبانيا مع برشلونة ويزعم الموقع الفرنسي أنه كان هناك اتصال مباشر بين الطرفين.

برشلونة أحد الأندية الثلاثة، إلى جانب يوفنتوس وريال مدريد، لا يزالان ملتزمين بمشروع دوري السوبر الأوروبي، حيث أن جميع تلك الفرق تتطلع إلى استراتيجية انتقال منخفضة التكلفة هذا الصيف.

وأشار الموقع، أن وصول بوفون إلى برشلونة سيكون بمثابة دعم احتياطي موثوق لمارك أندريه تير شتيجن، حارس البلوجرانا الحالي.

وأضاف أيضا، أن وصول بوفون إلى الفريق الكتالوني هذا الصيف، سيعزز من إمكانية بيع نيتو وجمع بعض الأموال لاستخدامها في بعض الصفقات الأخرى.

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