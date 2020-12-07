عمرو موسى يكشف سبب صراخه بوجه صدام حسين

المستقلة /- كشف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، تفاصيل مشادة كلامية حدثت بينه وبين صدام حسين، قبل الغزو الأمريكي للعراق في 2003.

وفي كتابه “سنوات الجامعة العرببية”، خصص موسى فصلين من 63 للحديث عن جهوده في منع حرب الخليج الأولى، ثم أحداث غزو العراق، وجهوده في العملية السياسية بعد سقوط النظام العراقي في 2003.

وأوضح موسى أنه التقى بصدام حسين عدة مرات في محاولات لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات وكيفية لقائه معه، وسعيه إلى إقناع الأخير بالقبول بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق.

وقال: “فقدت أثناء الحوار السيطرة على أعصابي وصرخت بوجهه.. أسمع بقى يا سيادة الرئيس.. التنظير لن ينفع العراق ولن ينفعك بكل صراحة. أنا بقولك العراق معرض لضربة قاصمة من الولايات المتحدة القوة الكبرى الأولى في العالم.. هل أنت واع بأن بلدك معرض لهذا الخطر الداهم؟.. هل أنت واع لمسؤوليتك في تجنيب العراق هذه الويلات؟”.

بدوره، يقول السفير أحمد الحلي الذي حضر اللقاء، قال صدام لعمرو موسى: “أنا مفوضك للتحدث باسم العراق، اتصل بأمريكا وكوفي عنان”.

وأشار إلى أن موسى أجرى اتصالاته، لكن للأسف على ما يبدو أن قرار الحرب كان قد اتخذ.

يشار إلى أن الكتاب سيصدر قريبا عن “دار الشروق”، وقام بتحريره وتوثيقه الكاتب الصحافي خالد أبو بكر ويتحدث عن “أسرار عشرية مليئة بالأحداث الجسام في بلاد العرب كان فيها عمرو موسى أمينا لجامعة الدول العربية (2001 ــ 2011)، ويقع في 19 فصلا، موزعة على 574 صفحة.