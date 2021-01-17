علي عدنان ينافس نجم توتنهام على جائزة آسيوية

(المستقلة) ينافس العراقي علي عدنان، لاعب فانكوفر وايت كابس الكندي، على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف، خلال العام الماضي 2020.

عدنان يتنافس مع 9 مرشحين آخرين، أبرزهم الكوري الجنوبي هيونج مين سون، ويتم الاختيار بينهم عن طريق تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويعد عدنان صاحب الـ26 عاما هو اللاعب العربي الوحيد الذي رشحه الاتحاد الآسيوي للمنافسة على الجائزة.

جدير بالذكر أن علي عدنان صاحب الـ26 عاما انضم إلى فانكوفر في 2019 قادما من أتالانتا الإيطالي على سبيل الإعارة، قبل أن يشتريه النادي المنافس في الدوري الأمريكي بشكل نهائي.

ولعب عدنان 53 مباراة بقميص فانكوفر، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 8، ويمتد عقده مع النادي حتى نهاية العام المقبل.

رابط التصويت:

https://www.the-afc.com/news/afcsection/asia-s-choice-fan-awards-best-afc-international-player-of-2020