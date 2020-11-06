علي عدنان يتوج بجائزة مميزة مع فانكوفر

(المستقلة) – حسام الدين جمال – توج العراقي علي عدنان، نجم فانكوفر وايت كابس الكندي، بجائزة أفضل لاعب في الفريق لعام 2020.

ونشر حساب فانكوفر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إحصائيات مميزة للنجم العراقي مع الفريق الموسم الماضي، والتي أهلته لنيل الجائزة.

عدنان كان أكثر من قام بالتحامات هوائية واعتراضات ومراوغات ناجحة مع الفريق في العام الحالي، كما سجل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وصوت مشجعو فانكوفر لصالح فوز الظهير الأيسر صاحب الـ26 عاما بالجائزة.

جدير بالذكر أن علي عدنان انضم إلى فانكوفر في 2019 قادما من أتالانتا على سبيل الإعارة، قبل أن يشتريه النادي المنافس في الدوري الأمريكي بشكل نهائي.

ولعب عدنان 53 مباراة بقميص فانكوفر، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7، ويمتد عقده مع النادي حتى نهاية العام المقبل.