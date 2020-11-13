على مدار يومين.. والدة ياسمين صبري تحطم الأرقام القياسية في السباحة

على مدار يومين.. والدة ياسمين صبري تحطم الأرقام القياسية في السباحة

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت نسرين، والدة الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن فوزها بعدد من الميداليات الذهبية والفضية في رياضة السباحة، على مدار يومين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”.

وكتبت نسرين تعليقًا على صورة نشرتها مرتدية الميداليات قائلة:”اليوم فزت بثلاث ميداليات ذهبية و2 فضية، وكسرت الرقم القياسي لمسافة 200 متر سباحة حرة في المسابقة الوطنية المصرية، وأتطلع إلى المزيد من الميداليات غدًا”.

كما نشرت اليوم صورة جديدة بعد تحقيقها فوزا جديدا قائلة :” بثلاث ميداليات ذهبية أخرى لهذا اليوم ، وحطمت الرقم القياسي لمسافة 100 متر سباحة حر الحمدلله”.

وقد حصلت والدة الفنانة ياسمين صبري، بثلاث ميداليات ذهبية، واثنتين فضيتين، كما أنها حصلت على لقب أفضل سباحة في مسابقة أساتذة السباحة الدولية التي أقيمت في القاهرة بالعام الماضي.

ويذكر أن الفنانة ياسمين صبري شاركت في رمضان الماضي 2020 بمسلسل “فرصة تانية”، وشاركها عدد من النجوم منهم أيتن عامر، هبة مجدي، محمد دياب، أحمد مجدي، محمود البزاوي.